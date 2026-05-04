Gran Hermano en llamas: el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa

Lejos de retroceder, Pincoya sostuvo su postura con un seco “sí”, lo que terminó de encender la furia de su compañero. “No me tratés de traicionar. Pedí que me vaya yo, pedilo”, insistió él, cada vez más fuera de sí.

El cruce escaló en segundos. “No te hagas la loca conmigo, que yo no soy estos giles”, repitió Nazareno, mientras el resto de los participantes observaba sin intervenir. Antes de retirarse, cerró el tenso episodio con insultos como “bocona” y “fantasma”.

El enfrentamiento no solo alteró la convivencia dentro de la casa, sino que también encendió el debate en redes sociales, donde los usuarios discutieron sobre los límites del juego y la intensidad de las reacciones dentro del reality.

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