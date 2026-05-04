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Gran Hermano en llamas: el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa

Pincoya fue al frente y Nazareno no se la dejó pasar: el tenso cruce que encendió todas las alarmas en la casa de Gran Hermano.

4 may 2026, 08:03
Gran Hermano en llamas: el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa
Gran Hermano en llamas: el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa
Gran Hermano en llamas: el violento ida y vuelta entre Nazareno y Pincoya que sacudió la casa

Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras un explosivo cruce que sacudió la gala del domingo 3 de mayo. En el reality que se emite por Telefe, Nazareno Pompei y Jennifer “Pincoya” Galvarini protagonizaron una fuerte pelea en vivo que dejó a todos los participantes en shock y rápidamente se volvió viral en redes.

Todo comenzó cuando Pincoya, sin vueltas, pidió frente a cámara que el público vote para que Nazareno abandone la casa. Lo que parecía una jugada más dentro del juego desató una reacción inesperada del exfutbolista, que no dudó en enfrentarla.

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Visiblemente alterado, Nazareno subió el tono de inmediato: “No te hagas la boluda. ¿Estás pidiendo que me vaya yo? Aguantátela después, eh. Conmigo no jugás con eso”, lanzó, mientras el clima en la casa se volvía cada vez más tenso.

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Lejos de retroceder, Pincoya sostuvo su postura con un seco “sí”, lo que terminó de encender la furia de su compañero. “No me tratés de traicionar. Pedí que me vaya yo, pedilo”, insistió él, cada vez más fuera de sí.

El cruce escaló en segundos. “No te hagas la loca conmigo, que yo no soy estos giles”, repitió Nazareno, mientras el resto de los participantes observaba sin intervenir. Antes de retirarse, cerró el tenso episodio con insultos como “bocona” y “fantasma”.

El enfrentamiento no solo alteró la convivencia dentro de la casa, sino que también encendió el debate en redes sociales, donde los usuarios discutieron sobre los límites del juego y la intensidad de las reacciones dentro del reality.

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