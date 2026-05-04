Reaparición bomba: Wanda Nara volvió junto a Kennys Palacios tras los ninguneos

Desde sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity compartió una imagen con Kennys Palacios donde se los ve sonrientes y abrazados, lo que demuestra que la amistad entre ambos continúa intacta.

Esta comedia romántica que se filma en Uruguay marca el debut total de Wanda Nara como actriz en la pantalla grande, bajo el personaje de Lucía, cuya dupla protagónica comparte junto a Agustín Bernasconi (Javier).

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Kennys Palacios confesó cómo está su amistad con Wanda Nara y por qué no estará en su serie

Kennys Palacios contó en una nota con el programa Infama (América Tv) cómo se encuentra su actual vínculo con Wanda Nara, tras tantos años de amistad y en medio de las versiones de distancia que surgieron por el nulo apoyo que recibió de la mediática cuando estaba dentro de la casa de Gran Hermano.

"No pasó absoutamente nada, solo que no subió una historia y nada más. A mí una historia no me hace más o menos amigo de una persona, sino me tendría que enojar con tanta gente... Pero no me enoja, para nada. Yo estoy tranquilo y sé lo que pasa entre nosotros dos", dejó en claro el estilista, descartando cualquier tipo de enojo con su amiga por lo ayudarlo desde el exterior durante sus días en el reality.

Asimismo apuntó que le gustaría participar del programa gastronómico que conduce su amiga: "Me encantaría estar en MasterChef, ¿por qué no? Se que se viene la nueva temporadan y están llamando gente".

Luego, Kennys Palacios tiró un palito al no ser convocado para la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López, Triángulo amoroso, y contó quién ocupa su lugar en la historia.

"Se ve que no pensaron en mí, llamaron a otro personaje. Me contaron que Lucas Spadafora hace de un maquillador o peinador. Pienso que no me llamaron porque pensaron que yo seguía dentro de la casa de Gran Hermano", finalizó un tanto desilusionado.