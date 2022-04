Caso Guadalupe Lucero: la madre de la niña recibió nuevas pistas sobre su paradero

Y agregó: "En dos oportunidades les avisé a la Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado, las llamadas siempre son cada 1 hora, empiezan a las 23 hasta las 3 de la madrugada".

yamila cialone.jpg

"Ayer mandé la carta a la Federal y no tuvimos respuesta, a lo cual mi papá viajo a Anchorena, que es el lugar donde nos menciona que está Guadalupe", extendió en la publicación que incluyó fotografías de la carta recibida.

El calvario de Guadalupe Belén Lucero, de 6 años cumplidos en febrero, inició el 14 de junio en el barrio 544 Viviendas cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía mientras festejaban un cumpleaños. Fue una de sus primas quien avisó a los adultos que la menor no aparecía.

La publicación de Yamila continuó: "Recién me avisa mi hermana que el pueblo de Anchorena, San Luis, los corrió, y que el hombre de la casa estaba nervioso y los trato mal".

lucero guadalupe.png

"Nadie entendió que no es intención molestar, es intención de buscar a Guada, y no se trata de vidente, al menos lo escrito no nos menciona que es así, y tampoco sabemos quién es el que me manda esas cartas con mapa a mi domicilio, al igual de quién me llama", detalló la mujer.

Para cerrar, Yamila lamentó que "hay gente mala" y que su "intención es buscarla. Como familia ya no sabemos que hacer".

Guadalupe es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier información comunicarse al 134 o al 911.