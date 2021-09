"Me duele el alma con tu ausencia y esto de no saber cómo te encuentras. ¿Por qué es tan injusta la vida? Te arrebataron mientras jugabas a las escondidas y así estamos, dentro de un horrible juego que no se acaba, tú sigues escondida y un país sin poder encontrarte", afirmó.

Guadalupe belen lucero.jpg Guadalupe Belén Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en San Luis.

"¿Hasta cuándo mi niña? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Cuánto tiene que pasar para volver a saber de vos? Esta tristeza es inaguantable, no la soporto", completó la madre de Guadalupe.

Yamila también le pidió a Guadalupe que "sea fuerte" y aseguró que nunca van a dejar de buscarla. "Vamos a seguir peleando para encontrarte, para que te busquen, y que el silencio que hay, algún día se convierta en alegría al encontrarte", concluyó.

100 días sin Guadalupe Lucero

Este miércoles, familiares y vecinos de la niña Guadalupe Belén Lucero Cialone realizaron una marcha de silencio por las calles del centro de la ciudad de San Luis al cumplirse 100 días de su desaparición de la puerta de la casa de sus primos, en el barrio 544 viviendas, de esa provincia.

Con velas y fotos de la niña, los padres expresaron su dolor y pidieron a las autoridades y a la Justicia no dejar de buscarla, al tiempo que los vecinos portaban carteles en el que se leía "¿Dónde está Guadalupe?" y “Viva la queremos”.

Cómo sigue la búsqueda de Guadalupe

En estos 100 se realizaron 419 allanamientos en la ciudad de San Luis y procedimientos en otras provincias, se rastrillaron 1.221 sectores, entre ellos baldíos y diferentes diques de la provincia.

También se secuestraron celulares y computadoras que fueron peritadas, pero sin ningún resultado de la nena que fue vista por última vez el lunes 14 de junio a las 19 en la manzana H del barrio 544 Viviendas.

guadalupe belen lucero.jpg Se cumplen dos meses de la desaparición de Guadalupe.

La causa es tramitada por el Juzgado Penal 2, a cargo de Ariel Parrillis, y si bien no existe una pista certera, la familia, con el apoyo de Susana Trimarco y su equipo de abogados, barajan la hipótesis que se trataría de un caso de trata de personas.

La semana pasada, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal resolvió designar a tres fiscales federales que intervendrán en la investigación por la desaparición. Actualmente sigue vigente una recompensa de $5 millones para quienes brinden información.