Caso Loan: el testigo al que llamaron a declarar "de urgencia" tras conocerse un dato revelador

"Andábamos por ahí, con amigos, y encontramos las huellas. Así que le avisamos al vice intendente", declaró Moreira en el reportaje al canal TN. Estas declaraciones impulsaron su citación por la Justicia Federal como testigo, para aportar su testimonio en la investigación en curso.

testigo caso loan.jpg Alberto “Pachucho” Moreira, el nuevo testigo del caso Loan.

Durante la entrevista, Moreira mostró imágenes grabadas en su celular el 14 de junio a las 11:03, un día después de la desaparición de Loan. "Yo no se lo he mostrado a nadie este video", afirmó Moreira, subrayando la exclusividad de las pruebas visuales que poseía.

El testigo también mencionó haber visto a Francisco Amado Méndez en la zona a caballo durante el descubrimiento de las huellas. Méndez, un ex policía retirado, es la octava persona detenida en relación con el caso, tras la cuarta declaración de Laudelina Peña.

El ex oficial habría estado presente en el momento del hallazgo del botín junto con el ex comisario y sospechoso Walter Maciel, Laudelina Peña, y su hija Macarena. Moreira comentó que "no había huellas antes" y detalló que "ese es un camino de vacas. Es como que lo bajaron ahí, que encontramos con mis amigos las dos pisadas".

Caso Loan: cómo sigue la búsqueda

El ex comisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Méndez declaran este viernes de manera presencial por el caso Loan Danilo Peña. Se tratan de dos indagatorias más que importantes luego de que varios de los otros detenidos los hayan mencionado.

Lo que llamó la atención de los investigadores y provocó la detención de Méndez, es que señalaron que ambos tenían una relación de amistad y que el ex comisario lo tenía agendado como “Méndez Informante”.

Durante la declaración de Laudelina, la tía del menor, sostuvo que la primera vez que vio al policía retirado fue el día en el que “apareció” el botín de Loan en la zona rural, el cual en realidad fue plantado tiempo antes para desviar el caso.

“Méndez era amigo del comisario y él le avisó que encontró esa huella”, sostuvo Laudelina. A su vez, sostuvo que Maciel le sacó fotos al botín y hasta solicitó que no “publiquen las imágenes” ya que “podía ser una pista falsa”.