Caso Loan: la acusación de Fernando Burlando tras el escándalo en el juzgado

Fernando Burlando Fernando Burlando, defensor de la familia de Loan Danilo Peña (Foto: archivo).

Fastidioso porque le impidieron realizarle una pregunta a uno de los testigos, Burlando señaló que "querían descalificar al testigo (que respaldó la teoría del accidente) porque supuestamente eso lo había visto bien en la televisión".

"Directamente me voy a oponer a todo y no habla ningún testigo más", afirmó el abogado, quien sostuvo que estas situaciones solo complican la investigación. "¿Sabés qué generan? Que el testigo, en vez de sentirse confiado y que hable, al revés, se limite más, se preocupe. Dice, ¿por qué voy a hablar de tal cosa si me comprometo?'".