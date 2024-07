Caso Loan: la declaración María Victoria Caillava ante la Justicia Federal que sorprendió en la causa

La declaración de María Victoria Caillava se dio a conocer y allí la mujer habló sobre la venta de drogas en el pueblo, la hipótesis del accidente, su inocencia y la responsabilidad de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez.

Como la mayoría de los imputados, relató que el almuerzo transcurrió sin problemas, pero que todo el conflicto se desató cuando fueron hasta el naranjal: “Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le aviso que Loan quiso venir con su papá y no había llegado”.

Después, Carlos Pérez y Caillava deciden retirarse y según relató la detenida ante la justicia recibió “un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. ‘¿No se habrá subido a tu camioneta?’ Le digo, ‘imposible porque mi marido siempre cierra con llave’, igual revisamos y avisamos que no estaba”.

“Nosotros volvemos. Llamo a la policía y me dicen le paso su número a Torres. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo”, detalló.

“No nos opusimos a nada y por eso de buena fe fuimos avisando los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza como se dijo secuestrar a un niño o atropellarlo”, expresó sobre las hipótesis que se manejan en el caso.

Lo curioso es que, en medio de su declaración, Caillava habló sobre la implicancia de la venta de drogas en 9 de Julio: “Tengo miedo de hacerlo por riesgo a mi familia, pero siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quien vende droga en el pueblo”.

Caillava reveló que colaboraba con la Policía Federal

“Todos saben pero nadie dice nada. Brisa Contreras (vecina) es la persona que me acusa en Crónica TV, es la pareja de uno de los vendedores de droga más grande del pueblo y yo colaboro hace dos años y ella miente”, destacó.

Para la ex funcionaria fue perjudicada ya que “se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Nuestra camioneta no paró en el camino, jamás lo tuvimos a Loan. Yo cometí el error de decirle a mi marido dejar nuestros vehículos como estaban en la comisaría. Siento que lo dejé en la boca del lobo”.

“Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos, trabajo de bien, nunca tuvimos problemas con la Justicia”, expresó. “Era la primera vez que lo veo a Loan”, dijo.

“Lo único raro que vi en ese almuerzo, Benítez no habló en toda la mesa”, destacó. También, Caillava habló sobre la hipótesis del accidente que planteó Laudelina y señaló: “Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto, pienso que está encubriendo a su y no entiendo por qué me acusa a mí”.

Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó: “Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado porque nosotros somos personas inocentes. Con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación, los vehículos entregamos y no se quien quedó a cargo”.