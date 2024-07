Caso Loan: la grave acusación de Antonio Benítez en su declaración ante la Justicia

Según Benítez, durante su detención, los agentes policiales lo trataron con violencia y le exigieron que culpara a Macarena Peña o a Mónica Millapi. "Me esposaron, me pegaron, me dijeron que tienen el modo de hacer hablar y hasta pidieron que culpe a alguien. Era a Macarena Peña o a Mónica Millapi”, denunció. Añadió que se negó a hacerlo: “Yo le decía cómo voy a culparlas, si yo no las vi”.