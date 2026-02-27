"Por fin": el acto final que consoló a la familia de Narela Barreto, hallada muerta en Los Ángeles
La joven de 27 años fue encontrada muerta en una calle de esa ciudad de Estados Unidos, el pasado 29 de enero, tras permanecer seis días desaparecida.
Los restos de Narela Micaela Barreto, la joven argentina de 27 años que fue encontrada sin vida en una calle de Los Ángeles, Estados Unidos, a fines de enero, fueron repatriados este jueves. A casi un mes de la confirmación de su fallecimiento, el traslado pudo concretarse gracias al esfuerzo económico de su familia y amigos, que organizaron una colecta solidaria.
Su padre, Marcelo Márquez Barreto, viajó a Los Ángeles el 26 de enero, tras la desaparición de la joven oriunda de Banfield, y permaneció allí casi tres semanas realizando los trámites para identificarla y gestionar la repatriación, que implicó un costo de 50 mil dólares.
En ese marco, primos, amigos y conocidos lograron recaudar el dinero mediante campañas en Instagram, Mercado Pago y otras redes sociales.
Este viernes, desde las 9 y hasta las 13, se realizaba una ceremonia de despedida en una cochería de Remedios de Escalada. Luego, sus restos serán trasladados al cementerio de Lomas de Zamora.
“Es tremendo todo lo que estuvimos viviendo este tiempo, pero por fin y gracias a Dios la tenemos acá, con nosotros, y vamos a poder despedirla como se merece. Por suerte, todo esto se va a terminar”, expresó Santiago, hermano de la joven, en diálogo con Clarín.
La misteriosa muerte de Narela Barreto en Estados Unidos
Narela había emigrado en 2024: primero viajó a Miami y luego se instaló en Los Ángeles en 2025. Trabajaba como camarera, alquilaba un departamento en una zona céntrica y mantenía contacto diario con su familia, a quienes les transmitía que estaba contenta con su nueva vida.
Desapareció el último 23 de enero y seis días después, el 29, un peatón alertó a la Policía de Los Ángeles al verla tendida en la calle, a pocas cuadras de su casa. No llevaba documentos ni celular, lo que dificultó su identificación inicial.
La autopsia preliminar no detectó heridas visibles, golpes ni signos de violencia o abuso externo, por lo que la causa de muerte aún no fue determinada.
Las autoridades, al día de hoy, continúan con el estudio de pruebas para establecer si muerte se trató de un homicidio, un hecho vinculado al consumo de sustancias u otra circunstancia.