"Por fin": el acto final que consoló a la familia de Narela Barreto, hallada muerta en Los Ángeles

“Es tremendo todo lo que estuvimos viviendo este tiempo, pero por fin y gracias a Dios la tenemos acá, con nosotros, y vamos a poder despedirla como se merece. Por suerte, todo esto se va a terminar”, expresó Santiago, hermano de la joven, en diálogo con Clarín.

La misteriosa muerte de Narela Barreto en Estados Unidos

Narela_Barreto

Narela había emigrado en 2024: primero viajó a Miami y luego se instaló en Los Ángeles en 2025. Trabajaba como camarera, alquilaba un departamento en una zona céntrica y mantenía contacto diario con su familia, a quienes les transmitía que estaba contenta con su nueva vida.

Desapareció el último 23 de enero y seis días después, el 29, un peatón alertó a la Policía de Los Ángeles al verla tendida en la calle, a pocas cuadras de su casa. No llevaba documentos ni celular, lo que dificultó su identificación inicial.

La autopsia preliminar no detectó heridas visibles, golpes ni signos de violencia o abuso externo, por lo que la causa de muerte aún no fue determinada.

Las autoridades, al día de hoy, continúan con el estudio de pruebas para establecer si muerte se trató de un homicidio, un hecho vinculado al consumo de sustancias u otra circunstancia.