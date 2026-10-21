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Caso Loan Peña: el ex intendente de 9 de Julio reveló qué hizo con la plata destinada a la búsqueda

Hugo Sebastián Ynsaurralde brindó detalles sobre los fondos enviados por el Gobierno de Corrientes y su relación con personas que se presentaron como integrantes de una fundación.

El ex intendente de 9 de Julio reveló qué pasó con el dinero destinado a la búsqueda. (Foto: archivo)

El ex intendente de 9 de Julio reveló qué pasó con el dinero destinado a la búsqueda. (Foto: archivo)

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes, continuó este miércoles con nuevas declaraciones ante el Tribunal Oral Federal. La causa tiene 17 acusados y durante la jornada surgieron detalles sobre el manejo de los fondos destinados a la búsqueda y la participación de personas que intervinieron en los primeros días de la investigación.

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Uno de los testimonios más relevantes fue el de Hugo Sebastián Ynsaurralde, ex intendente de la localidad de 9 de Julio, quien estaba al frente del municipio cuando desapareció el menor. Durante su exposición, el exfuncionario explicó su vínculo con los diez imputados de una causa paralela, quienes inicialmente se habían presentado como integrantes de la Fundación Dupuy.

Además, brindó precisiones sobre el destino de una partida económica que el Gobierno provincial había enviado al municipio para afrontar gastos operativos relacionados con la búsqueda de Loan. Ante los jueces, Ynsaurralde aseguró que nunca mantuvo conversaciones con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy y creador de la fundación que lleva su apellido.

Según explicó, sus contactos se limitaron a Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de las personas vinculadas con la organización que participaron durante las primeras etapas de la búsqueda. Uno de los momentos centrales de su declaración llegó cuando fue consultado sobre los fondos que recibió el municipio por parte del Gobierno de Corrientes.

Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia”, afirmó el ex intendente. La declaración aportó información sobre la administración de los recursos económicos utilizados durante los operativos y las tareas vinculadas con la investigación.

Hugo Sebastián Ynsaurralde brindó detalles sobre los fondos enviados por el Gobierno de Corrientes. (Foto: archivo)

Hugo Sebastián Ynsaurralde brindó detalles sobre los fondos enviados por el Gobierno de Corrientes. (Foto: archivo)

Ynsaurralde también fue consultado sobre su relación con María Victoria Caillava, una de las acusadas por la desaparición de Loan, y las funciones que desempeñaba dentro del municipio.

Una abogada declaró por el caso Loan y pidió disculpas a la familia

Otra de las personas que prestó declaración fue Mónica Rafaela Méndez, una abogada correntina que mantuvo contacto con Elizabeth Cutaia y asesoró a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña. Durante su testimonio, Méndez explicó los motivos por los que decidió apartarse de la investigación.

Según manifestó, tomó esa decisión porque “no le gustó la forma en la que se manejaban”. Antes de finalizar su exposición, la abogada se dirigió a la familia del niño y pidió disculpas por declaraciones que había realizado ante un medio local durante los primeros días de la desaparición.

En aquella oportunidad, había asegurado públicamente que estaban cerca de encontrar a Loan, una afirmación por la que ahora expresó su arrepentimiento.

La llamativa declaración de una curandera sobre una conversación con uno de los acusados

La jornada también incluyó los testimonios de Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero. Entre ellos, uno de los relatos que llamó la atención fue el de Bross, quien se presentó ante el tribunal como curandera.

La mujer contó que el 13 de junio de 2024, el mismo día en que desapareció Loan, mantuvo una conversación con Antonio Ramírez, uno de los acusados en la causa. Según recordó, el intercambio ocurrió entre las 14 y las 14.30.

Durante esa comunicación, Ramírez le habría preguntado si tenía la capacidad de encontrar a un niño. Bross explicó que respondió que no era vidente y que su actividad estaba relacionada únicamente con la cura del empacho.

La causa tiene 17 acusados. (Foto: archivo)

La causa tiene 17 acusados. (Foto: archivo)

Caso Loan: cambios en el juicio y la salida del presidente del tribunal

En paralelo con las declaraciones, se confirmó una modificación en el cronograma del juicio oral. A partir de esta semana, las audiencias se realizarán dos veces por semana, en lugar de mantener la frecuencia anterior.

El cambio coincide con la próxima salida del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia ya fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre. Actualmente, Ceroleni integra el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro.

Tras su retiro, está prevista la incorporación de Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso judicial. La posibilidad de recuperar una tercera audiencia semanal dependerá de la nueva integración del tribunal.

En pocas palabras

  • Caso Loan: El ex intendente de 9 de Julio, Hugo Sebastián Ynsaurralde, declaró sobre los fondos destinados a la búsqueda del niño.
  • Manejo de fondos: Ynsaurralde afirmó que el dinero enviado por el Gobierno de Corrientes fue girado directamente a Elizabeth Cutaia para gastos operativos de la búsqueda.
  • Nuevas declaraciones: También declararon Mónica Rafaela Méndez, quien pidió disculpas a la familia, y Gladis Bross, una curandera que relató una conversación con un acusado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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