Caso Loan Peña: el ex intendente de 9 de Julio reveló qué hizo con la plata destinada a la búsqueda

“Fueron enviados directamente a Cutaia. Ella facturó y se especificaban los honorarios profesionales, pericias e informes de pericia”, afirmó el ex intendente. La declaración aportó información sobre la administración de los recursos económicos utilizados durante los operativos y las tareas vinculadas con la investigación.

Hugo Sebastián Ynsaurralde brindó detalles sobre los fondos enviados por el Gobierno de Corrientes. (Foto: archivo)

Ynsaurralde también fue consultado sobre su relación con María Victoria Caillava, una de las acusadas por la desaparición de Loan, y las funciones que desempeñaba dentro del municipio.

Una abogada declaró por el caso Loan y pidió disculpas a la familia

Otra de las personas que prestó declaración fue Mónica Rafaela Méndez, una abogada correntina que mantuvo contacto con Elizabeth Cutaia y asesoró a Macarena Peña, hija de Laudelina Peña. Durante su testimonio, Méndez explicó los motivos por los que decidió apartarse de la investigación.

Según manifestó, tomó esa decisión porque “no le gustó la forma en la que se manejaban”. Antes de finalizar su exposición, la abogada se dirigió a la familia del niño y pidió disculpas por declaraciones que había realizado ante un medio local durante los primeros días de la desaparición.

En aquella oportunidad, había asegurado públicamente que estaban cerca de encontrar a Loan, una afirmación por la que ahora expresó su arrepentimiento.

La llamativa declaración de una curandera sobre una conversación con uno de los acusados

La jornada también incluyó los testimonios de Jesús Maximiliano Duarte, el comisario José Raúl Rodríguez, Gladis Raquel Bross y Ronaldo Milton Romero. Entre ellos, uno de los relatos que llamó la atención fue el de Bross, quien se presentó ante el tribunal como curandera.

La mujer contó que el 13 de junio de 2024, el mismo día en que desapareció Loan, mantuvo una conversación con Antonio Ramírez, uno de los acusados en la causa. Según recordó, el intercambio ocurrió entre las 14 y las 14.30.

Durante esa comunicación, Ramírez le habría preguntado si tenía la capacidad de encontrar a un niño. Bross explicó que respondió que no era vidente y que su actividad estaba relacionada únicamente con la cura del empacho.

La causa tiene 17 acusados. (Foto: archivo)

Caso Loan: cambios en el juicio y la salida del presidente del tribunal

En paralelo con las declaraciones, se confirmó una modificación en el cronograma del juicio oral. A partir de esta semana, las audiencias se realizarán dos veces por semana, en lugar de mantener la frecuencia anterior.

El cambio coincide con la próxima salida del presidente del tribunal, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia ya fue aceptada y se hará efectiva el 1 de diciembre. Actualmente, Ceroleni integra el tribunal junto con los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de General Roca, Río Negro.

Tras su retiro, está prevista la incorporación de Enrique Bosch, magistrado del Tribunal Oral Federal de Resistencia, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso judicial. La posibilidad de recuperar una tercera audiencia semanal dependerá de la nueva integración del tribunal.