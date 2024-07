Caso Loan: qué dijo el intendente de 9 de julio en medio de la marcha en la casa del nene

“Yo me hago responsable de lo que me toca”, dijo Insaurralde y aclaró que: “El miedo siempre está. Yo soy un ser humano y nos pueden pasar cosas. Tengo miedo a qué va a hacer nuestra sociedad”.

Después en A24, en exclusiva, sostuvo que "estamos trabajando para mejorar las medidas de seguridad", indicó y dijo que "uno hace su tarea institucional, pero hay autoridades que no me avisaron lo que estaba sucediendo".

El intendente dijo desconocer lo que pasaba en los otros poderes

“Estamos implementando más controles en el pueblo con dos garitas en la entrada y salida y con cámaras de seguridad que tengo compradas para que trabajemos juntos con todos los vecinos”, indicó el intendente de 9 de Julio.

Además aclaró: “Somos un pequeño pueblo que viene en progreso, pero no nos dio el tiempo de poner las cámaras. Hay autoridades que no me informaron lo que estaba sucediendo. Desconozco lo que pasa en otros poderes del estado. Yo tomé medidas con lo que me correspondía”.