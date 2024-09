Caso Loan: qué esconde la jueza Cristina Pozzer Penzo

“Dicen algunos que tiene conductas que son para sospechar y por eso está siendo investigada”, indicó el gremialista judicial sobre la magistrada del caso Loan. “Ella recibió la causa, la mandó para los fiscales y después de 20 días dijo que recién le llegaba, en un tema tan delicado como este”, agregó.

Acusada de trabajar poco y con un antecedente de “haber dañado a más de 20 personas en su carrera, por violencia laboral”, según indicó Piumato sobre Pozzer Penzo, los cuestionamientos van creciendo sobre ella. “Le decía a la gente que vaya a marcar y que vuelva a trabajar, en contra de la ley”, repasó el gremialista sobre los antecedentes de la magistrada que está en Goya.

La Jueza Federal dijo que ella no investiga

“El fiscal no soy yo, no investigo”, había dicho la jueza Pozzer Penzo en un medio local de Corrientes, lo que despertó la crítica de no trabajar en la misma línea toda la justicia para tratar de dar con el paradero del menor.

“Conociéndola, es probable que utilice esta causa como estrategia de defensa ante el Consejo”, cerró Julio Piumato en el piso de A24.