Se conoció un VIDEO INÉDITO DE LOAN días antes de su desaparición

El video, que dura 27 segundos, es clave para los investigadores que buscan pistas sobre el paradero del menor. Las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse de inmediato.

Caso Loan: los padres del nene pidieron que sigan buscando a su hijo en un video

Mientras continúa la desesperada búsqueda, días atrás, María Noguera y José Peña, los padres del nene, reclamaron que continúe la búsqueda de su hijo.

A través de una filmación, arrancaron diciendo: “Somos María y José”, y luego de presentarse y agregaron: “Estamos buscando a nuestro niño. Nuestro niño es Loan”. Y concluyen: “Ayudanos a encontrarlo”.

Por el caso siguen detenidos la tía del pequeño, Laudelina Peña, su marido, Antonio Benítez (quien finalmente ampliará su declaración este viernes), Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, el ex comisario Walter Maciel, la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez.

Benítez, el tío político de Loan Peña, ampliará este viernes su declaración en la Justicia federal luego de que la misma haya sido postergada el pasado miércoles.

Por otro lado, el ex abogado de la familia de Loan Fernando Burlando criticó a los papás del niño desaparecido en Corrientes después de que lo saquen de la causa y dijo que les espera “el infierno” luego de explicar que les había informado sobre una pista clave y que ellos no le dieran importancia.

"Les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más”, manifestó Burlando. Para el ex abogado, la grieta en la relación fue cuando “lejos de mostrar preocupación, se mostraron indiferentes al desarrollo de la investigación”.