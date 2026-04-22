A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
PICANTE

Sin filtro: Mario Pergolini habló del embarazo de Cirio y lanzó una frase demoledora

El conductor Mario Pergolini reaccionó de manera sorpresiva al aire en Otro Día Perdido al enterarse del embarazo de la modelo Jésica Cirio.

22 abr 2026, 09:00
Sin filtro: Mario Pergolini habló del embarazo de Cirio y lanzó una frase demoledora
Sin filtro: Mario Pergolini habló del embarazo de Cirio y lanzó una frase demoledora

Sin filtro: Mario Pergolini habló del embarazo de Cirio y lanzó una frase demoledora

Jésica Cirio está embarazada y espera su primer hijo con su actual pareja, Nicolás Trombino. En el programa Otro Día Perdido (El Trece), en el habitual repao de las noticias, Mario Pergolini fue picante al enterarse al aire del embarazo de la modelo y ex de Martín Insaurralde.

El conductor, a su estilo, opinó de la linda noticia que se confirmó en las últimas horas tras la primicia informativa de LAM (América Tv).

Leé también

Quién es y a qué se dedica Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio con quien tendrá un hijo

Quién es y a qué se dedica Nicolás Trombino, el novio de Jésica Cirio con quien tendrá un hijo

"¿Adivinen quién está embarazada? Revelaron que Jésica Cirio está embarazada", comentó Agustín Rada Aristarán. De inmediato, Mario Pergolini preguntó picante: “¿Pero cómo estaba todo eso? ¿No había unos problemas ahí? No de embarazo, digo. ¿Todo lo que toca no lo pone preso?”.

Rada le pidió a su asistente de IA que le haga un resumen de los últimos meses de actividad de la modelo y dio un repaso de sus escandalosas separaciones de Cirio con Martín Insaurralde y luego con Elías Piccirillo.

"Le pregunté a Chat GTP que me haga un pequeño resumen, se lo leo: En 2023 Cirio se separó de Insaurralde en el medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", comenzó Rada.

"Al año siguiente en una factuosa ceremonia se casa con Elías Piccirillo, actualmente preso, desde la cárcel se entera del divorcio. Hace un año se supo de su relación con Nicolás Trombino, que es un empresario mayorista. ¿Próximamente preso? ¿quién lo dirá?", continuó.

"Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, cerró Rada su lectura.

“¿Él ya debe plata?", reaccionó el conductor. Y Evelyn Botto agregó: "Lo importante es que no viva a expensas de ella".

Y Pergolini cerró a pura ironía: "Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”.

Embed

La palabra de Jésica Cirio sobre su embarazo y relación con Nicolás Trombino

Jésica Cirio habló de su embarazo en el programa Desayuno Americano y confirmó el sexo del bebé y hace cuánto está en pareja con Nicolás Trombino.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie", agregó emocionada. "Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó.

Sobre su relación con Nicolás Trombino, la modelo explicó emocionada: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Jésica Cirio Mario Pergolini

Lo más visto