Sin filtro: Mario Pergolini habló del embarazo de Cirio y lanzó una frase demoledora

"Le pregunté a Chat GTP que me haga un pequeño resumen, se lo leo: En 2023 Cirio se separó de Insaurralde en el medio de un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero", comenzó Rada.

"Al año siguiente en una factuosa ceremonia se casa con Elías Piccirillo, actualmente preso, desde la cárcel se entera del divorcio. Hace un año se supo de su relación con Nicolás Trombino, que es un empresario mayorista. ¿Próximamente preso? ¿quién lo dirá?", continuó.

"Trombino es el mejor partido que consiguió hasta ahora ya que al conocerla solo debía una cifra millonaria de expensas en el edificio de Puerto Madero”, cerró Rada su lectura.

“¿Él ya debe plata?", reaccionó el conductor. Y Evelyn Botto agregó: "Lo importante es que no viva a expensas de ella".

Y Pergolini cerró a pura ironía: "Desde ya le deseamos lo mejor a todos los involucrados, que en este caso sería mantenerse dentro de los márgenes de la ley, ¿no? Por supuesto”.

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La palabra de Jésica Cirio sobre su embarazo y relación con Nicolás Trombino

Jésica Cirio habló de su embarazo en el programa Desayuno Americano y confirmó el sexo del bebé y hace cuánto está en pareja con Nicolás Trombino.

“Estoy muy feliz. Me tomó todo por sorpresa ayer lo de Ángel. Me habló el día anterior y se enteró apenas salí de la clínica. Nadie sabía nada, ni mi nena, y esperé para contárselo a Chloé”, expresó la modelo.

“Es un nene. Le conté a Chloé y se puso re contenta. No le había contado a nadie", agregó emocionada. "Estoy de tres meses y una semana, es un nene y aún no sabemos qué nombre le pondremos”, agregó.

Sobre su relación con Nicolás Trombino, la modelo explicó emocionada: "Hace menos de un año, no convivimos. Se dio y tampoco lo teníamos planeado para ya. Veremos con el tiempo ahora. No tuve tiempo de procesar nada, es todo muy reciente. Nos conocimos por amigos en común y se fue dando, una reunión, una comida, y se dio así. Tiene supermercado mayorista hace 15 años".