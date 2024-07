Caso Loan: reestablecieron el secreto de sumario tras la aparición de un nuevo imputado

En los considerandos, la jueza explica que asumió la instrucción de la causa el 15 de julio de 2024 y habilitó la feria judicial para tratar cuestiones urgentes. También dispuso la citación a indagatoria de los imputados Laudelina Peña, Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Bernardino Antonio Benítez y Walter Adrián Maciel.

El texto señala que "de la multiplicidad de elementos probatorios incorporados a la causa" surgieron pruebas suficientes para sospechar la participación de Francisco Amado Méndez en los delitos investigados. Como resultado, se emitió la resolución N° 419 el 17 de julio de 2024, ordenando su detención, la cual se llevó a cabo ese mismo día.

La jueza justificó el secreto de sumario señalando que la aparición de un nuevo imputado requiere la realización de actos procesales urgentes. Citó el artículo 204 del CPPN, que permite la reserva de actuaciones por un máximo de diez días, extensible solo si la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación lo exigen. Además, el secreto de sumario podrá decretarse nuevamente si surgen otros imputados.

La magistrada enfatizó que mantener la reserva de las actuaciones es esencial para no comprometer el éxito de la investigación, dada la necesidad de practicar diligencias urgentes y evitar que su publicidad afecte el proceso judicial en curso.

El ex comisario Walter Maciel declaró este viernes ante el Juzgado Federal de Goya sobre su presunta participación en el caso Loan Danilo Peña. Durante una extensa indagatoria que duró aproximadamente ocho horas, el acusado apuntó contra dos de los detenidos: Laudelina Peña y Antonio Benítez.

El ex jefe policial los acusó de ser los presuntos responsables de la desaparición. Aunque no trascendieron los detalles con los que el acusado fundamentaría su acusación, cerca de las 21 horas la jueza aprobó la realización de un careo entre el matrimonio. La medida fue solicitada por la defensa de Benítez, con el fin de aclarar algunos datos que no coincidieron en sus declaraciones.