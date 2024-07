CASO LOAN: rompió el silencio el FISCAL que le tomó la declaración a Camila, prima del nene

Fue después de una jornada en la que voluntariamente se presentó a prestar declaración testimonial Camila, sobrina de Laudelina Peña, a quien desmintió categóricamente respecto de su versión de que Loan fue atropellado por la camioneta de Carlos Guzmán y María Caillava.

El fiscal suele ir temprano a trabajar y es muy prolijo en las indagatorias, según informó A24 desde Corrientes.

“Opinión no puedo tener todavía porque está todo realizándose. Estamos en plena producción de medidas periciales, hoy fue esto inminentemente”, adelantó.

Sobre si habrá nuevas detenciones, aclaró: “No sabemos, ese no es un resorte nuestros”, y añadió que “estoy abocado a encontrar al niño en las condiciones en que esté, que no la sabemos”.

Camila, la prima de Loan, dio su versión: "No hay forma de que se haya perdido"

Camila Ayelén Núñez, pareja del primo de Loan Danilo Peña y sobrina de Laudelina, es una pieza importante en la investigación por la desaparición del nene al ser una de las últimas personas que vio al menor. Incluso, tomó una foto de Loan y el resto de los niños yendo al naranjal.

En una entrevista con A24, Camila fue consultada sobre qué recuerda de ese momento. "Para mí, se lo llevaron. Si a Loan lo hubieran atropellado, habríamos escuchado, visto una mancha de sangre, algo", dijo, al referirse a las declaraciones que su tía formalizó ante la Justicia.

“Quedó muy angustiada, no puede hablar ella, está muy angustiada”, declaró el abogado de Camila, Alan Cañete, mientras se subía a la camioneta para retirarse del lugar, ante la prensa.

Sin embargo, cuando fue consultado si Camila desmintió las declaraciones de Laudelina, Alan Cañete reveló: “Si señor, desmintió”.

“No hubo ningún accidente, y ninguna amenaza”, dijo el abogado en diálogo con C5N, en el día en el que declaraba Camila en la Fiscalía de Goya, en Corrientes.