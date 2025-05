Caso Maradona: una amiga de la jueza Makintach negó que hayan grabado un documental

“La verdad que tanto yo como mis amigas del colegio estamos todas orgullosas de lo que logró Julieta, y así fue que a mí se me ocurrió esto de entrevistarla, con la idea futura de hacer algún podcast, libro o publicación en redes sobre su perfil profesional”, indicó el escrito ante la Fiscalía 1, que investiga presuntas irregularidades en el debate sobre la muerte de Diego Maradona.

Y además amplió: “Si bien esta idea la tengo hace tiempo, el hecho de que hubiera sido asignada como jueza para uno de los juicios orales más trascendentes de nuestro país, potenció mucho más mi idea e interés en hacer algo al respecto”.

Tras ser señalada en la investigación por la creación de una crónica sobre el juicio, la mujer remarcó en el escrito de 14 páginas que en ningún momento habló con Makintach de llevar a cabo un documental en conjunto.

EL ESCÁNDALO POR EL DOCUMENTAL DEL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: "LA JUEZA DE DIOS"

“La entrevista que le hicimos fue completamente amateur, donde yo le preguntaba sobre su historia y su carrera judicial, qué tipo de estudios había hecho para llegar a ser jueza y cómo había llegado a ser elegida para integrar el tribunal en el juicio por la muerte de Maradona. Todas las respuestas que nos dio Makintach fueron absolutamente profesionales, en ningún momento manifestó algo vinculado al futuro juicio, ni siquiera su opinión personal, y todo se desarrolló en el ámbito que estoy explicando: una amiga íntima preguntándole a otra en una entrevista filmada”, afirmó.

“La entrevista no tendría ningún tipo de referencia al juicio propiamente dicho, ya que el mismo ni siquiera había empezado, pero por supuesto mi idea era preguntarle como veía ella como jueza esa tarea que tendría que encarar. El proyecto que yo tenía en mente era y es absolutamente amateur, ya que no soy periodista y solo tengo admiración por mi amiga y por eso me divertía tener esta posibilidad de entrevistarla”, aseguró Vidal Aleman.

l_b899520cf435c7f79481f3f4aad09fbc.jpeg Las presuntas filmaciones del juicio para el documental.

El pedido de juicio político contra la jueza Makintach

A la espera de la posible suspensión del juicio, medida que se sabrá el próximo martes 27 de mayo, el abogado Fernando Burlando solicitará el juicio político de la jueza Makintach. El planteo del defensor querellante se basa en los videos dados a conocer en las últimas horas sobre la presencia de la magistrada en el tribunal dos días antes de que comience el juicio junto con un equipo de grabación.

Se suma además los seis allanamientos realizados en San Isidro y Capital Federal, junto con la testimonial de la policía encargada del ingreso a la sala, quien dio a conocer dos de los cuatro nombres que estarían involucrados en la filmación dentro de la audiencia del documental y de que Makintach fue quien autorizó que estén presentes en el juicio.