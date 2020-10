Caso Neuss: el femicidio que conmociona al poder y la hipótesis de un pacto secreto

Jorge Neuss, junto a su mujer, Silvia Saravia (Foto: archivo).

El femicidio seguido de suicidio tuvo dos testigos clave. El sonido de los disparos alertó a las empleadas del matrimonio. Ambas estaban en la parte baja de la mansión. Eran las 14.10 horas de un sábado de sol radiante con temperaturas por encima de los 20 grados. Las cortinas de la casa de Martindale Country Club estaban cerradas, los ambientes en silencio. Los árboles gigantes de la calle Amancio Alcorta apenas se movían por una leve brisa de viento.

El primer disparo las desorientó. Incluso el estruendo fue escuchado por varios vecinos. Las empleadas no supieron de donde venía el estampido, aunque imaginaron lo peor. Salteando escalones llegaron al cuarto principal ubicado en la segunda planta.

La puerta estaba cerrada con llaves del lado de adentro. Cuando la forzaron para intentar ingresar escucharon el segundo disparo. Ahí confirmaron sus sospechas. Asustadas decidieron llamar a Juan Jorge Neuss, de 35 años, uno de los cuatro hijos del matrimonio, quien también reside en el mismo barrio.

El frente de la casa de Jorge Neuss y Silvia Saravia en el Country de Martindale.

El joven llegó en menos de cinco minutos y por el estado de shock de las empleadas decidió romper la cerradura. Dentro del baño en suit de la habitación la escena era dantesca. A un costado de la bañera yacía su madre con el cuerpo ensangrentado y un disparo en el rostro.

A pocos metros, con una profunda herida en la sien estaba desplomado su padre, que aún respiraba con dificultad. A pocos centímetros de su mano derecha se asomaba un revolver calibre .357 Magnum.

Según la reconstrucción forense llevada adelante por la policía Científica, el reconocido empresario Jorge Neuss, de 73 años, empuñó su arma y sin mediar palabra fue en busca de su mujer Silvia Saravia, de 69.

A menos de un metro de distancia, Neuss jaló el gatillo para asesinarla. Acto seguido buscó quitarse la vida con un disparo pero no lo consiguió. La herida fue grande, pero no letal. El femicida estaba con vida, pero en estado de inconciencia cuando fue trasladado por el SAME al hospital Austral. Neuss falleció antes de llegar al centro médico.

El ruido ensordecedor de los balazos sobresaltó la siesta de un vecino que, sin saber los detalles de lo ocurrido en el interior de la casa, decidió llamar al 911. El primer móvil policial que llegó al lugar fue el 22172 de la comisaría segunda de Pilar. También llegaron dos ambulancias, una del SAME y otra de la firma Paramedic.

“Atento a los dichos Juan Jorge Neuss, uno de los hijos del matrimonio, no existían problemas de convivencia sospechando que uno de las causas del hecho podría ser que a él le detectaron un cáncer avanzado en los últimos días, y que a raíz de ello se encontraban muy consternados y deprimidos”, reveló el primer informe policial redactado por la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte II.

En el parte, al que tuvo acceso A24.com, también se constata la convocatoria de un médico policial y de los forenses de la Policía Científica que pesquisaron la escena de la muerte.

El crimen dejó en estado de conmoción a los vecinos del Martindale Country Club ubicado en la ciudad bonaerense de Derqui, que ya había sido el escenario de otro femicidio que estremeció el país el 21 de agosto de 2015, cuando otro empresario, Fernando Farré, asesinó a su esposa, Claudia Schaefer, de 66 puñaladas.

El Grupo Neuss nació en 1881 con la fundación de Soda Neuss Belgrano y con el correr de las décadas se expandió hacia otros rubros. Entre otros importantes activos cuenta con el edificio de oficinas Dreyfuss, en la intersecciones de las avenidas Corrientes y Alem, en pleno microcentro porteño.

En los 80, Jorge Neuss fue quien logró ramificar la cartera de negocios del grupo, al incursionar en la energía, los servicios financieros, además del rubro inmobiliario. Actualmente el holding denominado "Neuss Capital" estaba enfocado en start-up de empresas de servicios y soluciones tecnológicas para el sector público o privado.

En los años 90, Neuss empezó a ser nombrado en los medios de comunicación y en el ambiente político, al convertirse en compañero del ex presidente Carlos Menem en tardes de golf. Fue durante el menemismo cuando logró firmar con el Estado el contrato con la empresa Thales Spectrum Argentina (TSA) y se quedó con el control del espacio radioeléctrico nacional por 20 años.

En 2011 fue sobreseído en una causa que investigaba supuestas maniobras de corrupción. La última aparición pública de Jorge Neuss había sido en un almuerzo organizado el 5 de marzo por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción en el Alvear Palace Hotel.

Allí se lo vio sonriente compartir una sesión fotográfica junto al presidente Alberto Fernández y un nutrido grupo de empresarios, entre los que se destacaban Miguel Acevedo, Jorge Di Fiori, Javier Bolzico, Adelmo Gabbi, Daniel Pelegrina, Eduardo Eurnekian y Gustavo Weiss.

La causa del femicidio quedó en manos del juez de garantías Nicolás Ceballos y de la fiscal María José Basiglio, que dependen del Departamento Judicial de San Isidro. Ambos investigan la hipótesis de un “pacto suicida”, aunque no se encontró en el lugar una carta o algún documento que acredite esa idea. La fiscal Basiglio se presentó en el country con el fin de encabezar la reconstrucción y recolectar testimonios para intentar esclarecer como ocurrió el hecho que conmociona a todo el poder.