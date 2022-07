Caso Nora Dalmasso: el jurado popular absolvió a Marcelo Macarrón

El pedido del fiscal Julio Rivero

Durante las 2.45 horas que duró el alegato ante el jurado popular y el tribunal técnico de Río Cuarto, el fiscal Julio Rivero dio un pormenorizado recorrido de la instrucción del caso y aclaró que no cuenta con pruebas suficientes como para acusar a Macarrón por el delito de "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal" de su esposa y que, ante ello, debe pedir su absolución.

"No puedo acusar por acusar", manifestó Rivero, tras lo cual agregó: "No puedo sostener que la mató un sicario no solo porque no existe prueba de eso sino porque hay pruebas de que la víctima tuvo sexo consentido. El sexo consentido echa por tierra un acuerdo criminal".

La última declaración de Marcelo Macarrón

En sus últimas palabras antes de ser absuelto, Carlos Macarrón reiteró su inocencia y agradeció “a quienes lo apoyaron”.

"Solamente quiero decir que soy inocente y que les agradezco a todos", se limitó a responder el viudo de Nora Dalmasso ante el tribunal técnico de Río Cuarto cuando le dio la posibilidad de pronunciar sus "últimas palabras" antes del veredicto.

Al igual que lo había hecho en el alegato previo el fiscal Julio Rivero, el abogado de Carlos Macarrón cuestionó la investigación policial realizada en el marco del caso y sostuvo que hubo una “persecución direccionada hacia la familia Macarrón”, a la vez que instó a que se continúe buscando al asesino de Nora Dalmasso.