Caso Sebastián Villa: qué dijo una testigo clave que aportó fotos y chats entre la víctima y el futbolista

El juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Javier Mafucci Moore, ordenó el miércoles una medida de restricción de acercamiento para el futbolista hacia la víctima. Además, rechazó el pedido de eximición de prisión que presentó la defensa del acusado.

El juez fundamentó su decisión en que “no es momento en el expediente para resolverlo y para conceder el recurso, ya que ni siquiera se lo citó a declaración indagatoria”.

¿Qué dijo la joven amiga de la víctima?

Captura de Pantalla 2022-05-19 a la(s) 08.34.38.png

La joven amiga de la víctima de 21 años brindó su testimonio ante la fiscal Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora. Al igual lo hicieron los hermanos de la víctima.

La amiga, cuya identidad se resguarda, habló de los momentos posteriores a que la joven le pidiera ayuda tras el abuso que sufrió por parte de Villa el 26 de junio de 2021 en una vivienda del jugador en el barrio privado "Venado II", de Canning.

“Fuimos a un asado en Ezeiza y después a la casa de Sebastián Villa (…) estuvimos ahí tomando, Sebastián tomando whisky (…). Yo me retiré, después mi amiga me escribió más tarde, me dijo que vuelva a la casa”, expresó la joven en su testimonio ante la Justicia.

En su declaración, la joven aseguró que regresó, pero que una persona de seguridad no le abrió la puerta. Ella estaba preocupada porque su amiga no le atendía el celular porque el jugador "se lo había sacado".

Al siguiente día se encontró con su amiga y la notó "rara" por lo que le preguntó qué había pasado la noche anterior y ahí fue que la víctima relató el abuso que sufrió por parte de Sebastián Villa.

“(Villa) le reclamó que estuvo con sus compañeros (de Boca Juniors, en el asado), le hizo una escena de celos”, aseguró la testigo.

Captura de Pantalla 2022-05-19 a la(s) 08.35.10.png

La testigo aseguró que tras el abuso, su amiga “quedó shockeada”. “Decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”, describió la testigo.

La joven también presentó foto de las lesiones de la ex novia de Villa por las que tuvo que ir al hospital Penna.

“Cuando fue al médico la llamaron los amigos de Sebastián y le preguntaron si necesitaba medicamentos y con cuánto dinero se solucionaba eso”, declaró la joven,

La joven manifestó que posee “audios y videos” de la noche del hecho, los cuales le fueron enviados por su amiga antes de que “le agarraran el celular y le borraran todo”.

La segunda denuncia por abusos contra Sebastián Villa

Esta es la segunda denuncia que recibe el futbolista colombiano, ya que en abril del 2020 su expareja Daniela Cortés, también colombiana, lo acusó de lesiones y amenazas, en un caso que ya está en juicio y podría resolverse en un proceso abreviado.

El fiscal le propuso una pena de dos años de prisión en suspenso y ahora la defensa deberá decidir si llegan a un acuerdo para evitar el juicio oral.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).