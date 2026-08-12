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Eva Bargiela le respondió a Facundo Moyano tras sus polémicos dichos: "No tiene..."

Eva Bargiela se refirió en una nota con Intrusos a los dichos de su exmarido Facundo Moyano tras el escándalo con Candela Arizaga en Belgrano.

12 ago 2026, 15:30
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Eva Bargiela le respondió a Facundo Moyano tras sus polémicos dichos: No tiene...

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Facundo Moyano se vio envuelto en un gran escándalo policial con su pareja Candela Arizaga en Belgrano por la cual estuvo un día detenido mientras continúa la investigación. En la serie de entrevistas que dio a los medios, el exdiputado fue polémico al hablar de su vida sentimental.

"Esto me pasó con todas mis parejas y siempre se tiró la sospecha, hasta con mi ex mujer, de que estando conmigo es porque yo le pongo plata. Ahora cuando no está conmigo más ya es una señora", lanzó Moyano en charla con Rodolfo Barili para Telefe Noticias.

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En charla con el programa Intrusos (América Tv), su exesposa Eva Bargiela fue consultada por este tema y evitó entrar en polémica con su ex.

"Pido un millón de disculpas pero la verdad que no me interesa hablar de eso, no es mi tema y no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo ya. Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia y mi pareja", djo lla modelo.

"Tengo un hombre increíble que me hce feliz, un bebé sano. No me interesa, no tengo ni una opinión formada. No tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo, fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás", continuó firme.

Y cerró sin entrar en detalles sobre los dichos de Facundo Moyano, de quien se divorció en 2023: "Yo la pasé mal en un momento porque son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se encausó y estoy muy contenta con mucho trabajo. Estoy con un presente muy lindo".

Qué dijo Facundo Moyano sobre lo ocurrido con Candela Arizaga en Belgrano

El exdiputado Facundo Moyano habló con Mauro Szeta para Desayuno Americano después del episodio con su novia Candela Arizaga en el barrio de Belgrano por el que pasó un día detenido.

"Candela tuve un brote psicótico, como dijo ella. Lo tengo totalmente filmado. Cuando le hago RCP ratifico que tuvo un brote psicótico y que antes yo hablé porque había tenido un paro cardíaco", aseguró.

Y remarcó: "Cuando veo el infarto lo primero que hago es aplicarle RCP, que si bien lo sé hacer nunca se lo había hecho a nadie, y ella se reanima y le tiro agua. Y cuando volví al departamento (después de varios días del hecho) vi que estaba toda el agua derramada en el sillón. Ella toma consciencia y le digo al portero que mi novia tuvo un paro cardíaco y que por favor llame al 911".

"Cada vez que llamaba al 911 Candela se me venía encima y cuando yo estaba hablando con el portero ella se va, eso está filmado en mi móvil y en las cámaras del domicilio", concluyó su explicación de los hechos el exdiputado.

     

 

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