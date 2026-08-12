Eva Bargiela le respondió a Facundo Moyano tras sus polémicos dichos: "No tiene..."

"Tengo un hombre increíble que me hce feliz, un bebé sano. No me interesa, no tengo ni una opinión formada. No tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo, fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás", continuó firme.

Y cerró sin entrar en detalles sobre los dichos de Facundo Moyano, de quien se divorció en 2023: "Yo la pasé mal en un momento porque son etapas de la vida y gracias a Dios mi vida se encausó y estoy muy contenta con mucho trabajo. Estoy con un presente muy lindo".

Qué dijo Facundo Moyano sobre lo ocurrido con Candela Arizaga en Belgrano

El exdiputado Facundo Moyano habló con Mauro Szeta para Desayuno Americano después del episodio con su novia Candela Arizaga en el barrio de Belgrano por el que pasó un día detenido.

"Candela tuve un brote psicótico, como dijo ella. Lo tengo totalmente filmado. Cuando le hago RCP ratifico que tuvo un brote psicótico y que antes yo hablé porque había tenido un paro cardíaco", aseguró.

Y remarcó: "Cuando veo el infarto lo primero que hago es aplicarle RCP, que si bien lo sé hacer nunca se lo había hecho a nadie, y ella se reanima y le tiro agua. Y cuando volví al departamento (después de varios días del hecho) vi que estaba toda el agua derramada en el sillón. Ella toma consciencia y le digo al portero que mi novia tuvo un paro cardíaco y que por favor llame al 911".

"Cada vez que llamaba al 911 Candela se me venía encima y cuando yo estaba hablando con el portero ella se va, eso está filmado en mi móvil y en las cámaras del domicilio", concluyó su explicación de los hechos el exdiputado.