Causa Maradona: qué dijeron Luque y Cosachov luego de la nulidad del juicio

el-neurocirujano-hablo-con-tn-despues-de-que-el-juicio-fuera-declarado-nulo-foto-agustina-ribotn-55IGCEBM5ZHPNIIWNJVTNT5TAM.avif Luque, el principal apuntado por la muerte de Maradona.

Luego, sostuvo que no tendría problemas en enfrentar un nuevo debate. “No lo siento como un peso. No soy responsable de lo que pasó. Camino por la calle y nadie me dice nada”, aclaró. “Con Diego éramos amigos, yo lo quería a él y él a mí. Hablaba mucho conmigo porque estaba solo. La única persona que me podía defender en este juicio ya está muerta”, dijo sobre lo viciado del proceso