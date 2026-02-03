Día de San Valentín 2026: qué trágica historia se esconde detrás de la celebración de los enamorados

Según los relatos de la época, su fama como hombre piadoso y su prédica cristiana llegaron hasta el emperador, quien intentó hacerlo renunciar a su fe. El intento fracasó.

La tradición sostiene que uno de los encargados de persuadirlo terminó convirtiéndose al cristianismo tras presenciar un milagro atribuido al sacerdote: la recuperación de la vista de su hija, ciega desde pequeña. Enterado de lo ocurrido, Claudio II ordenó su ejecución. Valentín fue decapitado un 14 de febrero en las afueras de Roma, en el mismo lugar donde luego sería enterrado.

Otra tradición ubica a San Valentín como obispo de la ciudad italiana de Terni, algunos años después. Según fuentes vaticanas, se lo describe como un religioso que curaba enfermos y lograba conversiones al cristianismo. Uno de esos episodios, la curación del hijo de un influyente profesor, habría desencadenado nuevas adhesiones a la fe y, finalmente, su martirio.

Al igual que el sacerdote romano, este Valentín también habría sido ejecutado en la Vía Flaminia, reforzando la hipótesis de que ambas historias podrían referirse a una misma figura.

San Valentín: por qué se lo asocia con el amor

San Valentín se festeja los 14 de febrero en conmemoración a san Valentín de Roma

Con el paso del tiempo, la figura de San Valentín comenzó a vincularse con el amor romántico. Una de las explicaciones más aceptadas remite al poeta inglés Geoffrey Chaucer, quien en el siglo XIV escribió que a mediados de febrero las aves comenzaban a formar pareja, asociando la fecha con el amor y el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

Otras versiones, más populares, sostienen que el emperador Claudio II había prohibido los matrimonios para asegurar soldados sin ataduras familiares y que Valentín desobedecía la orden al casar parejas en secreto. Aunque no existen documentos oficiales que respalden esta historia, el relato se consolidó como parte central del mito.

En el año 494, el papa Gelasio I estableció oficialmente el 14 de febrero como el día de San Valentín, en coincidencia con el aniversario de su martirio. Siglos más tarde, en 1969, la Iglesia católica retiró la festividad del calendario litúrgico por la falta de pruebas históricas concluyentes, aunque el culto popular nunca desapareció.

Así, mientras avanza la cuenta regresiva hacia una nueva edición del Día de los Enamorados, la celebración vuelve a recordar que detrás de una de las fechas más románticas del año se esconde una historia marcada por la fe, la persecución y una muerte trágica que dio origen a una tradición mundial.