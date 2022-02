El precio de la dosis, según trascendió, cuesta entre los 500 y los 1.000 pesos, de acuerdo a la calidad. En la zona, muchos chicos de entre 8 y 14 años actúan de bolseros que más tarde ascenderán de rango y se convertirán en "soldaditos", niños que son utilizados por los narcotraficantes para realizar guardias y vigilancia.

La Justicia todavía analiza qué fue lo que sucedió. Se sospecha que la cocaína habría sido adulterada en medio de una guerra entre bandas narco y que la droga adulterada habría sido vendida por un dealer de la villa de emergencia.

Cocaína adulterada: ¿cómo sigue la causa y cuántos muertos hay?

Hasta las 8 de la mañana de este jueves, el ministerio de Salud contabilizaba 20 personas fallecidas y 49 internadas. De ellas, 21 están con asistencia respiratoria mecánica (ARM) en hospitales de San Martín, Tres de Febrero, Tigre, General Rodríguez, Moreno, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, San Isidro y Vicente López.

Según informaron desde la cartera, durante la madrugada los ingresos y consultas al sistema de salud fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Estos casos refirieron alteración del estado de conciencia, vómitos, mareos y cefalea.

En este marco, el Ministerio de Salud constituyó ayer un comité de emergencia para seguir la evolución de los casos en tiempo real y en articulación con los servicios de toxicología de la red bonaerense que estuvo operativo durante toda la madrugada.

Allanamientos y operativos en el barrio Puerta 8

Tras la difusión de las muertes, durante el miércoles al mediodía hubo al menos doce detenciones en la localidad bonaerense de Loma Hermosa en el marco de allanamientos realizados tras la muerte de varias personas en los partidos de Hurlingham y San Martín por haber consumido cocaína adulterada.

Los operativos fueron llevados a cabo en un asentamiento de Tres de Febrero, en la zona oeste del Conurbano, donde se detectó el bunker que ya había sido allanado el mes pasado en el marco de otra investigación judicial.

ALLANAMIENTO COCAINA .jpg

Además de las detenciones durante el allanamiento, se logró el secuestro de varios envoltorios de lo que sería cocaína y la que va a ser peritada para saber si está adulterada, con qué y si, además, es la misma que consumieron las personas fallecidas y las internadas por intoxicación en diferentes hospitales bonaerenses.

Los operativos continuaron durante la tarde y la noche en Ezeiza, San Miguel y San Martín. Entre los detenidos bajo las ordenes del juez Juan Manuel Culotta de Tres de Febrero, está Joaquín Aquino, “El Paisa”, un traficante y capo, presunto recaudador de una de las bandas de la zona.

¿Qué contaron los vecinos de la zona?

"Mi hijo está muy mal, estamos esperando. Está en terapia intensiva, con respirador y no me permiten verlo. Está estable, pero no hay otra cosa que esperar", señaló una mujer llamada Beatriz, madre de un hombre internado, según consignó ayer la agencia NA.

Y detalló: "Lo encontré en la cocina, fui a apagar la luz y estaba tirado en el piso, no podía hablar. Fue terrible, llamaba a la ambulancia y tardó media hora, pero hay que entender porque no dan abasto con todos los jóvenes internados".

Además, continuó: "Lo único que pude ver fue una bolsita y un papel grande, no sé cuánto consumió. Los demás son chicos del barrio, a dos cuadras de mi casa había una chica fallecida y otro chico que lo trajeron acá. Según lo que dicen todos, la droga estaba con veneno".

Marcela, madre de otro joven que consumió la droga adulterada, habló con Crónica y contó el caso de su hijo: "Terminó internado e intubado igual que un amigo de él. Estuvieron dos días en coma, los vecinos lo encontraron tirado en la calle".