Milei confirmó que la Argentina será miembro fundador de la Junta de la Paz: de qué se trata la propuesta de Trump

Según se detalló en la misiva, Milei podrá “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.

Cómo funcionará la Junta de la Paz

Trump con Milei

La Junta de la Paz se enmarca dentro del plan impulsado por la Casa Blanca para avanzar en la pacificación de Gaza y otros escenarios de guerra.

Además de delinear los objetivos generales, el mandatario estadounidense destacó también el perfil de los países convocados a integrar la Junta. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”, sostuvo.

La Junta estará presidida por Donald Trump y contará con la participación de figuras centrales de la política y la diplomacia internacional, entre ellas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair, además del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y otros referentes del ámbito político y económico global.

El anuncio se conoció luego de que la Casa Blanca informara avances en una nueva etapa del plan de paz para Gaza, que contempla la formación de un gobierno de tecnócratas palestinos y el desarme de Hamas, organización considerada terrorista por Estados Unidos.