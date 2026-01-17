Milei confirmó que la Argentina será miembro fundador de la Junta de la Paz: de qué se trata la propuesta de Trump
El presidente Javier Milei hizo el anuncio este sábado a través de su cuenta de X.
Javier Milei confirmó que la Argentina se incorporará como miembro fundador del Board of Peace (Junta de la Paz), una nueva organización internacional impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo objetivo central será intervenir en la resolución de conflictos armados, con especial foco inicial en la Franja de Gaza.
El anuncio fue realizado por el propio jefe de Estado a través de sus redes sociales, donde calificó la invitación como un “honor” y remarcó el posicionamiento del país en materia de política exterior. “Argentina siempre estará del lado de las naciones que enfrentan al terrorismo, defienden la vida, la propiedad y promueven la paz y la libertad”, expresó en su cuenta de X.
La incorporación al organismo se formalizó a partir de una carta enviada por Trump, que Milei difundió públicamente este sábado.
“Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única; nunca ha habido una igual”, escribió el mandatario estadounidense.
Según se detalló en la misiva, Milei podrá “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.
Cómo funcionará la Junta de la Paz
La Junta de la Paz se enmarca dentro del plan impulsado por la Casa Blanca para avanzar en la pacificación de Gaza y otros escenarios de guerra.
Además de delinear los objetivos generales, el mandatario estadounidense destacó también el perfil de los países convocados a integrar la Junta. “Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera”, sostuvo.
La Junta estará presidida por Donald Trump y contará con la participación de figuras centrales de la política y la diplomacia internacional, entre ellas el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair, además del enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y otros referentes del ámbito político y económico global.
El anuncio se conoció luego de que la Casa Blanca informara avances en una nueva etapa del plan de paz para Gaza, que contempla la formación de un gobierno de tecnócratas palestinos y el desarme de Hamas, organización considerada terrorista por Estados Unidos.