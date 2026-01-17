La angustia de Daniela Celis al alejarse de sus hijas por trabajo: "Una mochila de culpa"

Así como también reconoció: “Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para yo misma decir ‘estoy fuera de casa para trabajar’ y no me estoy permitiendo dejarme un día de descanso. Pero son mis fantasmas”.

De esta manera, la ex Gran Hermano hizo un llamado a todas esas mamás que, como ella, sienten a diario la misma culpa y lucha interna. “¿A ustedes también les pasan? ¿Cómo manejan esto? ¿Es normal?”, concluyó buscando así la reacción y testimonio de otras mujeres que atraviesen una situación similar a la suya para compartir sus sentimientos y emociones.

Por qué generaron polémica los requisitos de Daniela Celis y Thiago Medina para contratar niñera

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a quedar bajo la lupa en las redes sociales luego de compartir una convocatoria laboral que desató una ola de comentarios y posiciones enfrentadas. Esta vez, el foco no estuvo puesto en su vida sentimental ni en la crianza de sus hijas, sino en la búsqueda de una niñera para Laia y Aimé, las gemelas de la pareja, un pedido que rápidamente se transformó en tema de discusión pública.

El encargado de difundir el aviso fue el propio Thiago, quien utilizó sus historias de Instagram para detallar que estaban en la búsqueda de una persona para el cuidado de las niñas. En el mensaje inicial, el ex Gran Hermano aclaró que la candidata debía residir en zonas cercanas como General Rodríguez, Francisco Álvarez o Moreno, un dato que, en principio, no generó mayores cuestionamientos y parecía formar parte de un pedido habitual.

Sin embargo, el clima cambió cuando comenzaron a circular los requisitos que acompañaban la propuesta. Entre las condiciones establecidas, se mencionaba la necesidad de contar con al menos dos años de experiencia previa, presentar currículum con referencias comprobables y tener un perfil creativo y didáctico para interactuar con las pequeñas. A eso se sumaban otras exigencias como no fumar y evitar el uso del celular durante el horario de trabajo frente a las nenas.

El punto que más revuelo provocó fue uno en particular: la solicitud de mantener el orden del cuarto durante la siesta de las gemelas y la aclaración de que “la hora corre” mientras ellas duermen. Esa frase fue interpretada por muchos usuarios como una presión innecesaria o una demanda excesiva para quien aspire al puesto, y terminó convirtiéndose en el eje central de la polémica.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas. Por un lado, hubo quienes salieron a defender a Thiago y Daniela, argumentando que se trata de pautas razonables cuando se delega el cuidado de niños pequeños y que cada familia tiene derecho a fijar sus propias reglas. Del otro, aparecieron voces críticas que pusieron el foco en las condiciones laborales implícitas y cuestionaron el nivel de exigencia del anuncio.

Una vez más, una publicación que parecía cotidiana terminó generando un intenso debate virtual. Lo que comenzó como una simple búsqueda laboral se transformó en un nuevo episodio de exposición pública para la pareja, que volvió a comprobar cómo cada gesto o palabra puede convertirse rápidamente en motivo de discusión en las redes.