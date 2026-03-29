Con 2,45 de alcohol en sangre, atropelló a dos nenes y protagonizó una tragedia

Una nena internada y un adolescente fuera de peligro

La menor de cinco años fue la más afectada por el impacto. Sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

En tanto, el adolescente de 14 años fue derivado a otro centro de salud por sus familiares. Presenta lesiones leves y se encuentra fuera de peligro, aunque continúa en observación para descartar posibles complicaciones.

El conductor quedó detenido

El automovilista fue aprehendido en el lugar y su vehículo quedó secuestrado por orden de las autoridades. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que investiga el hecho como una infracción a la Ley de Tránsito.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, buscan determinar las responsabilidades del conductor en este grave episodio.