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Con 2,45 de alcohol en sangre, atropelló a dos nenes y protagonizó una tragedia

El conductor tenía casi cinco veces más del acohol permitido en sange. Tras el choque, vecinos dieron aviso inmediato al 911.

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Con 2,45 de alcohol en sangre, atropelló a dos nenes y protagonizó una tragedia

Un hombre de 44 años fue detenido en Godoy Cruz, Mendoza, tras protagonizar un violento episodio vial en el que atropelló a dos menores mientras conducía con un alto nivel de alcohol en sangre.

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El hecho ocurrió este sábado cerca de las 19.30 en el barrio Los Barrancos 2, en la intersección de las calles El Salvador y Cuba, cuando el automovilista perdió el control de su Volkswagen Gol y embistió a una nena de cinco años y a un adolescente de 14 que caminaban por la zona.

Persecución y muerte en Mendoza 3

Un impacto brutal y vecinos en alerta

Tras el choque, vecinos dieron aviso inmediato al 911. Minutos después, efectivos policiales y personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegaron al lugar para asistir a las víctimas y detener al conductor.

De acuerdo con las primeras pericias, el hombre manejaba en estado de ebriedad. El test de alcoholemia arrojó 2,45 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido en Mendoza, que es de 0,5.

Una nena internada y un adolescente fuera de peligro

La menor de cinco años fue la más afectada por el impacto. Sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti, donde permanece internada bajo observación.

En tanto, el adolescente de 14 años fue derivado a otro centro de salud por sus familiares. Presenta lesiones leves y se encuentra fuera de peligro, aunque continúa en observación para descartar posibles complicaciones.

El conductor quedó detenido

El automovilista fue aprehendido en el lugar y su vehículo quedó secuestrado por orden de las autoridades. La causa quedó en manos del Juzgado Contravencional N°1, que investiga el hecho como una infracción a la Ley de Tránsito.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, buscan determinar las responsabilidades del conductor en este grave episodio.

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