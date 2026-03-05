Britney Spears, detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol
Britney Spears está nuevamente envuelta en escándalos tras haber sido detenida en plena vía pública por manejar "bajo la influencia".
Britney Spears volvió a quedar en el centro de la polémica al ser detenida por la Patrulla de Carreteras de California tras ser vista manejando de manera irregular por las calles del estado.
Según informaron fuentes policiales, los agentes interceptaron a la artista internacional y la arrestaron bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.
Horas después, Spears recuperó la libertad, pero quedó a la espera de una audiencia judicial prevista para el 4 de mayo, donde deberá responder por la acusación.
En California, este tipo de infracciones suelen considerarse un delito menor, aunque las consecuencias pueden ser graves. La intérprete de “Toxic” podría enfrentar multas, la suspensión de su licencia de conducir, la obligación de asistir a cursos de rehabilitación e incluso una pena de prisión de hasta seis meses.
Además, este episodio quedará registrado en su historial y la situación podría complicarse si se comprueba reincidencia o si hubo daños personales durante el hecho.
Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia
Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.
De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.
Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.
Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.