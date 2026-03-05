Britney Spears, detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol

Además, este episodio quedará registrado en su historial y la situación podría complicarse si se comprueba reincidencia o si hubo daños personales durante el hecho.

-Britney Spears-

Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia

Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.

De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.

Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.