La explosiva anécdota que reveló Pablo Duggan sobre el enojo del Papa con Nelson Castro

En ese sentido, Pablo Duggan recordó el viaje del Papa Francisco en las Jornadas de la Juventud donde convocó a una reunión en la catedral de Río de Janeiro y lo que pasó con Nelson Castro.

"Fuimos, fue Nelson y aparece empujando una silla de ruedas de un chico discapacitado. Yo me quedé helado, dije: 'no, esto es una bajeza que nunca lo vi'", relató.

Agregó sobre la situación que habría derivado en un fuerte enojo del sumo pontífice con el periodista de TN: "Cuando el Papa va a saludar, le toca saludar al chico discapacitado que él estaba con la silla de ruedas, saca un celular ya conectado con el estudio, y le hace un reportaje de asalto al Papa Francisco".

"Sé que el Papa se recontra calentó y lo quiso echar a patadas a Nelson Castro, no lo hizo porque es el Papa, pero estaba re caliente el Papa Francisco", añadió Duggan.

Y cerró picante contra Nelson Castro: "Rompe límites cuando está ahí en cobertura, sobre todo se porta muy mal con otros colegas".