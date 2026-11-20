Frente a la repercusión que alcanzó el tema, desde PrimiciasYa (América TV) fueron directamente a buscar la palabra del periodista para conocer qué había sucedido realmente y despejar las dudas sobre las supuestas intimidaciones.

Sin vueltas, De Brito negó categóricamente haber sido amenazado y se mostró molesto por la circulación de esa información. "Es mentira, absolutamente mentira. No recibí amenazas, están diciendo boludeces", aseguró con firmeza.

Pero no se quedó ahí. También cuestionó la actitud de quienes tomaron el asunto como una broma y lanzó una fuerte advertencia: "Algunos lo disfrutan, después cuando los amenazan a ellos salen llorando. No es gracioso reírse que amenacen a un colega, pero ni siquiera pasó".

Por último, el conductor hizo referencia a su vínculo con el futbolista y volvió a desmentir cualquier conflicto. "Tengo buena relación con Leandro, me dio una nota. Esto es todo invento. Dejen de escuchar inventores profesionales", sentenció.

Por qué Ángel de Brito destrozó la China Suárez tras su nuevo escándalo con Wanda Nara en Nordelta

El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sigue escalando y ahora sumó un nuevo episodio en el terreno judicial. Días pasados se conoció que la actriz habría denunciado a la mediática por presuntas amenazas y solicitado una restricción perimetral. Pero eso no sería todo: también trascendió que tendría previsto pedir un botón antipánico ante la fiscalía. La información generó una fuerte polémica y provocó la reacción de Ángel de Brito, quien no ocultó su indignación.

El conductor de LAM (América TV) fue consultado sobre el conflicto durante una entrevista con Desayuno Americano (América TV) y lanzó durísimas críticas contra la actual pareja de Mauro Icardi. Sin rodeos, cuestionó la decisión de recurrir a la Justicia y consideró que se trataba de una medida desmedida.

“Es recontra hueco lo que hizo, una exageración”, disparó el periodista. Acto seguido, profundizó su postura con otra contundente definición: “No puede pensar seriamente que su vida corre peligro por Wanda Nara”.

Pero Ángel de Brito fue todavía más lejos cuando se refirió a la posibilidad de que la China Suárez solicite protección policial. En ese sentido, hizo una distinción entre las expresiones que pueden surgir durante una pelea y las situaciones que verdaderamente requieren intervención judicial.

“Que la otra boluda dijo que la iba a agarrar a palos, es algo que uno dice en una discusión. No podés joder con la Justicia en temas delicados, hay mujeres que mueren por eso. Es una burla”, expresó, visiblemente molesto.

Por otro lado, el conductor reconoció que el explosivo enfrentamiento cara a cara entre las protagonistas del Wandagate era una escena que esperaba desde hacía tiempo.

“Era lo que esperábamos de ellas, lo que queríamos ver. Lo habíamos escuchado en off y ahora se lo dijeron en la cara. Me parece perfecto. No las censuro, a ninguna de las dos”, señaló.

Finalmente, cuando le preguntaron a quién apoyaba en esta disputa, De Brito fue contundente: “Obviamente me cae mejor Wanda, aunque le he criticado cosas toda la vida. Igual, el que peor está acá es Mauro Icardi. Está loco, el que peor la juega. Nunca vi nada igual”.