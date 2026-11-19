"La Policía me pidió que saliera de testigo porque iban a allanar la casa de Millapi y Ramírez. Me llevaron y ahí ya estaba el fiscal Castillo. Entramos, revisaron todo y no encontraron nada raro", relató ante el tribunal. Méndez explicó que era habitual que los efectivos policiales lo convocaran para presenciar procedimientos, una situación que vinculó con la presencia de familiares suyos dentro de la fuerza. Su hermano, Amado Méndez, también estuvo imputado en el expediente.

El ex comisario Walter Maciel, uno de los principales acusados de la desaparición de Loan Peña. (Foto: archivo)

Sin embargo, durante la audiencia surgió un dato que llamó la atención: el hombre aseguró que había firmado una sola acta, pero su nombre y supuestas rúbricas aparecían en otros documentos judiciales. Entre ellos figuraba el acta correspondiente a la detención de Bernardino Antonio Benítez, pareja de Laudelina Peña y otro de los acusados.

Al revisar la documentación, Méndez advirtió que algunas firmas eran parecidas a la suya, aunque presentaban diferencias. "Se parecen a mi firma, pero le faltan detalles", sostuvo.

También señaló que en determinados documentos figuraba incorrectamente su número de DNI. El testigo insistió en que únicamente había firmado el acta del allanamiento que presenció, lo que abrió nuevos interrogantes sobre la autenticidad de otros registros incorporados a la investigación.

Walter Maciel desconoció firmas y pidió investigar las actas

Las declaraciones de Méndez tuvieron repercusiones dentro de la audiencia, especialmente por la intervención del excomisario Walter Adrián Maciel. El exjefe policial de 9 de Julio, que se encuentra entre los imputados, aseguró que también detectó firmas que no reconoce en documentos donde aparece estampado su sello.

A través de su defensa, pidió que se investigue quién confeccionó esas actas y cómo fueron incorporadas al expediente. Maciel también planteó una diferencia en las fechas relacionadas con la detención de Bernardino Antonio Benítez. Según sostuvo, Benítez fue detenido el 13 de junio de 2024, el mismo día de la desaparición de Loan, pero en la documentación figuraba el 15 de junio.

La audiencia de Loan por Zoom. (Foto: captura)

Citaron al exabogado de Laudelina Peña

Otro de los puntos centrales de la audiencia fue la decisión del tribunal de convocar a José Alejandro Fernández Codazzi, exabogado de Laudelina Peña, para que declare el próximo jueves. Su participación en el caso volvió a quedar bajo la lupa después de que la tía de Loan reconociera durante el juicio que había mentido cuando afirmó que el menor había sido atropellado a la salida de El Algarrobal.

Según declaró Laudelina, esa versión fue presentada por pedido del abogado. Fernández Codazzi había concurrido al tribunal el miércoles con la intención de escuchar a los testigos, pero personal judicial le solicitó que se retirara.

La actual defensora de Laudelina, Mónica Chirivin, consideró que su presencia constituía una forma de "intimidación y hostigamiento" hacia su representada. Por su parte, el exabogado sostiene una versión diferente.

Según Fernández Codazzi, Laudelina le habría confesado que ella misma colocó un botín de Loan en una zona de barro, después de recibir el calzado de María Victoria Caillava, otra de las imputadas.

El letrado también afirmó que la mujer le había contado espontáneamente que vio cuando la camioneta de Caillava y Carlos Guido Pérez atropelló al niño al retirarse de El Algarrobal. Estas afirmaciones forman parte de las versiones contrapuestas que el tribunal deberá analizar durante el debate.

El falso hallazgo de Loan que se difundió durante los primeros rastrillajes

Otro de los testimonios estuvo a cargo de Claudio Gabriel Simonelli, integrante del equipo de operadores de drones de la Policía de Corrientes. El efectivo contó que durante la primera noche de búsqueda participó como observador en tres vuelos realizados sobre la zona de El Algarrobal.

En el último recorrido escuchó a una persona, que se presentó como el mecánico del pueblo, afirmar que Loan había sido encontrado. La información comenzó a circular rápidamente entre los participantes del operativo.

"En la radio del grupo GTO también se escuchó eso y se empieza a replicar. Incluso el intendente lo había subido a su estado de WhatsApp", relató. Sin embargo, la versión resultó falsa. Según Simonelli, el comisario Roque Báez se mostró molesto cuando se confirmó que el niño no había aparecido.

La búsqueda de Loan. (Foto: archivo)

El policía explicó que los sobrevuelos continuaron durante los días siguientes y que personal de Recursos Naturales les recomendó observar la posible presencia de aves carroñeras, que podían ser un indicio de la existencia de un cuerpo.

Qué mostraron los drones cuando circuló el rumor de que Loan había aparecido

El sargento Osvaldo Verón, también operador de drones, aportó detalles sobre aquella falsa alarma. Según declaró, durante la búsqueda comenzó a circular la versión de que el niño había sido localizado cerca de una escuela abandonada.

"Se dijo que había aparecido en la zona de la escuela abandonada. Como yo tenía el dron volando, lo envié hacia esa zona, pero con la cámara advertí que no estaba nadie", explicó.

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan Peña

Las declaraciones de esta jornada sumaron nuevos interrogantes sobre los procedimientos realizados durante los primeros días posteriores a la desaparición de Loan.

Las presuntas firmas falsificadas, las diferencias en las fechas de detención, los cuestionamientos a las citaciones de testigos y las versiones contradictorias sobre el supuesto accidente forman parte de los asuntos que deberá examinar el tribunal.

La próxima audiencia tendrá como uno de sus principales protagonistas a José Alejandro Fernández Codazzi, cuya declaración podría aportar información sobre el origen de la versión del atropellamiento que Laudelina Peña posteriormente reconoció como falsa.