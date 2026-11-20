El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 3 × (14 + 9) - 20.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 6² + 3 × (14 + 9) - 20.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 6² + 3 × 23 - 20
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
6² = 36
La expresión queda así: 36 + 3 × 23 - 20
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 23 = 69
La expresión queda así: 36 + 69 - 20
Se termina operando de izquierda a derecha.
36 + 69 = 105 |
105 - 20 = ?
La expresión queda así: 85
El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis, la potencia o la multiplicación, el camino cambia por completo. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles en una cuenta breve, pero con varias prioridades escondidas.