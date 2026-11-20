14 + 9 = 23

La expresión queda así: 6² + 3 × 23 - 20

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

6² = 36

La expresión queda así: 36 + 3 × 23 - 20

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 23 = 69

La expresión queda así: 36 + 69 - 20

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

36 + 69 = 105 |

105 - 20 = ?

La expresión queda así: 85

Resultado final: 85

El error común está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si se ignoran los paréntesis, la potencia o la multiplicación, el camino cambia por completo. Por eso este tipo de juego es útil y entretenido: entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles en una cuenta breve, pero con varias prioridades escondidas.