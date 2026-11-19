Durante la noche, una mujer identificada por sus iniciales como M. A. comenzó a empujarlas reiteradamente mientras bailaban. La denunciante aseguró que la situación se extendió durante aproximadamente media hora y que los empujones fueron aumentando de intensidad hasta convertirse en codazos y golpes de cadera. "Ella bailaba y nos empujaba", recordó.

Ante la tensión, Marianela decidió retirarse del establecimiento. Sin embargo, cuando estaba por salir, un integrante del personal de seguridad le advirtió que la otra mujer solía protagonizar situaciones similares y le recomendó alejarse.

Poco después, la sospechosa se acercó con una actitud aparentemente conciliadora, pero la situación volvió a escalar. "Yo confiando en ella, porque creía que íbamos a hablar y a quedar todo bien y ya está. En lo que ella se me acerca, me tira una patada en la panza", relató. Dos empleados de seguridad intervinieron para separarlas y acompañaron a Graneros hasta su motocicleta.

La persiguió en auto y la atropelló cuando circulaba en moto con una amiga

Después de abandonar el boliche, Marianela y su amiga comenzaron a circular en moto por avenida Mitre y luego doblaron por calle Perilli. En ese momento, escucharon que un vehículo se acercaba a gran velocidad desde atrás. "Como era fin de semana, nosotras creíamos que era alguien que andaba borracho", recordó la denunciante. Sin embargo, según su relato, el automóvil las embistió a la altura de la escuela Juana Castro, provocando que ambas cayeran violentamente sobre el pavimento.

Su amiga sufrió una lesión en una pierna, mientras que Graneros recibió golpes en distintas partes del cuerpo. La joven aseguró que al identificar a la conductora descubrió que se trataba de la misma mujer con la que había tenido el conflicto dentro del boliche, pero el atropello no habría sido el final del ataque.

El relato de la joven golpeada con un objeto de vidrio

De acuerdo con la denuncia, después de embestir la motocicleta, la conductora realizó un giro en U, estacionó su vehículo y descendió con un objeto en la mano. Graneros sostuvo que se trataba de un elemento de vidrio que la mujer utilizó para golpearla repetidamente.

La agresora la habría sujetado del cabello y atacado durante aproximadamente tres minutos, con golpes dirigidos a la cabeza, la cara y la nuca. "Con un brazo yo la había agarrado del pelo y con el otro me tapaba la nuca, el cuello", describió la víctima al recordar cómo intentaba protegerse.

En medio del ataque, comenzó a sentir un líquido caliente que le recorría el rostro y comprendió que estaba sangrando. Sin fuerzas para continuar defendiéndose, terminó arrodillada y luego cayó al suelo.

"Yo en ese momento pensaba que ella ahí me mataba. Yo creía que no pasaba de ese día", expresó. La joven aseguró que estaba completamente agotada y en estado de shock cuando la atacante finalmente se alejó.

La agresora habría filmado a la víctima ensangrentada y difundido el video

Según la reconstrucción de Graneros, la mujer regresó a su automóvil, pero minutos después volvió con su teléfono celular. En lugar de asistirla, comenzó a grabarla mientras permanecía herida en el suelo y le habría dado nuevas patadas.

En la filmación atribuida a la atacante se escuchan amenazas dirigidas a la víctima. "¿Querés quedar peor? Pensalo dos veces antes de volver a hacerte la pícara conmigo. ¿Me has escuchado? ¿Querés cobrar de nuevo? Mirá cómo te dejo la cara", se escucha en el registro, según el relato difundido.

El material habría sido publicado por la propia mujer en sus redes sociales y posteriormente se viralizó. Como consecuencia de la agresión, Marianela aseguró que necesitó puntos de sutura en la frente, la nariz y la cabeza. También presentó hematomas en la parte posterior del cráneo y en el oído izquierdo.

La denuncia de Marianela Graneros y los cuestionamientos a la Policía

Después del ataque, la joven fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, según denunció, las dificultades continuaron cuando intentó formalizar la acusación. Graneros explicó que efectivos policiales se presentaron en el centro de salud, tomaron nota de lo ocurrido y le indicaron que debía acudir a la comisaría a las diez de la mañana.

Como no estaba en condiciones físicas de trasladarse, su madre se presentó en su lugar. La joven aseguró que no le recibieron la declaración y le pidieron que regresara a las tres de la tarde. Cuando la familia volvió, según su testimonio, los efectivos no estaban disponibles. "Estaban todos los policías en un partido de fútbol", afirmó.

Ante esa situación, el lunes siguiente decidieron acudir directamente a la Fiscalía de Concepción, donde presentaron las pruebas que habían logrado reunir, incluidas filmaciones de cámaras de seguridad. La Justicia dispuso inicialmente una prohibición de acercamiento por dos meses.

Sin embargo, Marianela cuestionó la falta de información sobre el avance de la investigación y aseguró que debía comunicarse constantemente para conocer las novedades. "Ellos no se han encargado de hacer nada de lo que tenían que hacer. Lo he hecho yo", sostuvo.

La Justicia dictó una restricción de acercamiento

En septiembre, aproximadamente un mes y medio después del episodio, se realizó una audiencia judicial en la que la fiscal solicitó una nueva medida de protección. La Justicia concedió una prohibición de acercamiento por seis meses, que fue la única medida adoptada durante esa jornada, según relató la denunciante.

En paralelo, Graneros aseguró que recibió una comunicación de un abogado designado por la fiscalía, quien le informó que la mujer acusada se había presentado a declarar y había solicitado la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial.

La víctima rechazó esa alternativa y dejó en claro que su objetivo nunca había sido obtener una compensación económica. "Yo nunca busqué plata, nunca me interesó que ella repare económicamente nada. Yo lo único que quería es que se haga justicia y se haga lo que se tiene que hacer", afirmó.

Piden investigar el ataque como tentativa de homicidio

Actualmente, la causa se encuentra registrada bajo la calificación de lesiones leves, pero los abogados de Marianela Graneros buscan que se modifique a homicidio en grado de tentativa.

Los representantes legales consideran que la gravedad de la agresión, el presunto atropello intencional y los golpes dirigidos a zonas vitales justifican una investigación bajo una figura penal más grave. "No la mató de casualidad", sostuvieron los letrados en declaraciones a Infobae.

La joven también denunció que la acusada continúa activa en redes sociales y que habría realizado publicaciones en tono de burla sobre las repercusiones del caso. Mientras espera avances judiciales, Graneros destacó el acompañamiento que recibió de sus abogados.

"Encontrar profesionales que me escucharan, se comprometieran con mi caso y me hicieran sentir que no estaba sola significó muchísimo para mí", expresó.