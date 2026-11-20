8 + 7 = 15

La expresión queda así: 7² + 3 × 15 - 40

2) Potencia

La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.

7² = 49

La expresión queda así: 49 + 3 × 15 - 40

3) Multiplicación

Luego se resuelve la multiplicación restante.

3 × 15 = 45

La expresión queda así: 49 + 45 - 40

4) Sumas y restas

Se termina operando de izquierda a derecha.

49 + 45 = 94 | 94 - 40 = 54

La expresión queda así: 54

Resultado final: 54

El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasa una regla básica de las matemáticas.