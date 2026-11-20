El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 3 × (8 + 7) - 40.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7² + 3 × (8 + 7) - 40.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelve la operación encerrada entre paréntesis.
8 + 7 = 15
La expresión queda así: 7² + 3 × 15 - 40
La potencia tiene prioridad antes de la multiplicación y las sumas.
7² = 49
La expresión queda así: 49 + 3 × 15 - 40
Luego se resuelve la multiplicación restante.
3 × 15 = 45
La expresión queda así: 49 + 45 - 40
Se termina operando de izquierda a derecha.
49 + 45 = 94 | 94 - 40 = 54
La expresión queda así: 54
El error más común aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando se deja la multiplicación para el final. Por eso, este tipo de juego es una buena manera de entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles mientras se repasa una regla básica de las matemáticas.