El documento que agrava la situación judicial de Morena Rial: la terrible pena que enfrentaría

Morena está imputada junto Alan Martín Fernández (24), Lautaro Tomás Ledesma (23), ambos detenidos, y Luna Alexandra González (20), quien hasta el momento se encuentra prófuga. Según explicaron en Clarín, “la defensa puede solicitar un juicio abreviado que implicaría un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que la joven reconoce los cargos que le atribuyen; en ese caso, la pena será, como mínimo, de tres años".

Qué decía la última información sobre Morena Rial

Como afirmábamos, la situación judicial de Morena Rial, o al menos la información que sobre ello circula, es muy cambiante. Hace apenas una semana, su defensa presentó un recurso que había reavivado con fuerza la posibilidad de que abandone el penal y continúe el proceso bajo otra modalidad.

Desde hace aproximadamente dos meses, la joven permanece alojada en la unidad penitenciaria de Magdalena. En ese lapso, su paso por la cárcel estuvo marcado por momentos complejos, con altibajos anímicos y un fuerte impacto emocional. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse recientemente y ese cambio quedó registrado de manera formal.

De acuerdo a la información que trascendió, Morena fue evaluada por el equipo profesional del servicio penitenciario y el resultado del informe psicológico resultó favorable. El documento da cuenta de una evolución positiva en su conducta y en su capacidad de adaptación al contexto de encierro, un factor determinante que ahora juega a favor de su situación procesal.

"Observación de conducta en el penal: Bueno. En el servicio penitenciario bonaerense fue entrevistada por la profesional interviniente, quien la describió como cordial, educada, respetuosa y colaboradora, con buena disposición y sin resistencia al diálogo", contó Guido Zaffora en DDM (América TV).

En paralelo, Alejandro Cipolla aportó detalles sobre el día a día de la influencer mientras espera una resolución. "Morena tiene el celular 24 horas", reveló el abogado, y agregó que la joven se siente contenida por la psicóloga que la asiste, con quien continuaría el tratamiento de manera virtual en caso de acceder al beneficio.

"La resolución tiene que basarse en la expectativa de los derechos del niño", expresó el letrado, aludiendo a la situación de Amadeo, el hijo menor de Morena, y a la importancia de que pueda mantener un vínculo cercano con su madre mientras avanza la causa judicial.