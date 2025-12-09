El documento que agrava la situación judicial de Morena Rial: la terrible pena que enfrentaría
El fiscal Patricio Ferrari realizó una nueva petición al juez en el marco de la causa judicial que enfrenta Morena Rial. La solicitud podría marcar un giro importante en el expediente y anticipa un escenario aún más complicado para la influencer.
Morena Rial volvió a quedar en el centro de la escena, y otra vez no por motivos alentadores. En cuestión de días pasó de estar al borde de recibir prisión domiciliaria a enfrentar un panorama aún más complejo: la causa en su contra podría ser elevada a juicio oral.
La decisión se aceleró luego de que el fiscal Patricio Ferrari solicitara avanzar formalmente con el proceso, respaldado por las múltiples denuncias que la vinculan con reiteradas entraderas a viviendas. El pedido cayó como un baldazo judicial en medio de un contexto personal ya cargado de conflictos.
Ángel de Brito lo confirmó al compartir en su cuenta de X el documento oficial del requerimiento. “Morena Rial elevada a juicio oral por ladrona”, escribió el conductor, citando el motivo por el cual avanza la causa. Según establece el Código Penal, de ser encontrada culpable podría enfrentar una pena que llega hasta los 10 años de prisión.
La acusación sostiene que la joven habría colaborado con la organización de los robos, aportando información clave sobre las casas y sus dueños. Los delitos que se le imputan son considerados graves y si el juez acepta el pedido de la fiscalía, la joven deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
Morena está imputada junto Alan Martín Fernández (24), Lautaro Tomás Ledesma (23), ambos detenidos, y Luna Alexandra González (20), quien hasta el momento se encuentra prófuga. Según explicaron en Clarín, “la defensa puede solicitar un juicio abreviado que implicaría un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal en el que la joven reconoce los cargos que le atribuyen; en ese caso, la pena será, como mínimo, de tres años".
Qué decía la última información sobre Morena Rial
Como afirmábamos, la situación judicial de Morena Rial, o al menos la información que sobre ello circula, es muy cambiante. Hace apenas una semana, su defensa presentó un recurso que había reavivado con fuerza la posibilidad de que abandone el penal y continúe el proceso bajo otra modalidad.
Desde hace aproximadamente dos meses, la joven permanece alojada en la unidad penitenciaria de Magdalena. En ese lapso, su paso por la cárcel estuvo marcado por momentos complejos, con altibajos anímicos y un fuerte impacto emocional. Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse recientemente y ese cambio quedó registrado de manera formal.
De acuerdo a la información que trascendió, Morena fue evaluada por el equipo profesional del servicio penitenciario y el resultado del informe psicológico resultó favorable. El documento da cuenta de una evolución positiva en su conducta y en su capacidad de adaptación al contexto de encierro, un factor determinante que ahora juega a favor de su situación procesal.
"Observación de conducta en el penal: Bueno. En el servicio penitenciario bonaerense fue entrevistada por la profesional interviniente, quien la describió como cordial, educada, respetuosa y colaboradora, con buena disposición y sin resistencia al diálogo", contó Guido Zaffora en DDM (América TV).
En paralelo, Alejandro Cipolla aportó detalles sobre el día a día de la influencer mientras espera una resolución. "Morena tiene el celular 24 horas", reveló el abogado, y agregó que la joven se siente contenida por la psicóloga que la asiste, con quien continuaría el tratamiento de manera virtual en caso de acceder al beneficio.
"La resolución tiene que basarse en la expectativa de los derechos del niño", expresó el letrado, aludiendo a la situación de Amadeo, el hijo menor de Morena, y a la importancia de que pueda mantener un vínculo cercano con su madre mientras avanza la causa judicial.