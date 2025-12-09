La conmovedora ceremonia de bautismo de Kahlo, la hija de Elina Fernández y Eduardo Costantini
Elina Fernández compartió un video emotivo del bautismo de su hija Kahlo, fruto de su relación con Eduardo Costantini.
9 dic 2025, 20:05
La conmovedora ceremonia de bautismo de Kahlo, la hija de Elina Fernández y Eduardo Costantini
Elina Fernández y Eduardo Costantini vivieron un momento profundamente especial en el plano familiar con el bautismo de su hija Kahlo Milagro. La ceremonia tuvo lugar este lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción de María, una fecha significativa para la pareja, que siempre vinculó la llegada de su hija con la fe y la devoción. A casi un año de su nacimiento, la niña se convirtió en el centro de un encuentro íntimo que reunió únicamente a sus seres más cercanos.
En sus redes sociales, ambos compartieron un mensaje conjunto en el que expresaron la importancia emocional y espiritual que tuvo la celebración. Allí escribieron:“Hoy, en el Día de la Virgen, quien nos concedió el milagro de tener a nuestra hija, bautizamos a nuestra amada Kahlo”. El posteo estuvo acompañado de imágenes del ritual, que reflejaron la calidez del momento y la cercanía del círculo familiar.
La pareja también profundizó sobre el significado de la jornada y sobre el recorrido que los llevó hasta este presente, al afirmar: “Un día lleno de luz, de bendición y de esa paz que sólo llega cuando el cielo toca la tierra. Kahlo, bebé del amor, fruto del amor de sus vidas de tus papás, hoy te entregamos a la protección de Dios, Jesús y María, para que su manto te acompañe, te guíe y te cubra siempre”. Con estas palabras, remarcaron la importancia que la espiritualidad ocupa en esta nueva etapa como padres.
Luego, destacaron el deseo de que su hija crezca bajo ese mismo resguardo y sensibilidad espiritual, al expresar: “Que su pureza, su ternura y su fortaleza sean tu camino. Gracias Dios por este milagro que nos regalaste. Gracias Virgen por abrazar a nuestra hija en este día tan sagrado. Gracias familia y amigos por acompañarnos en este momento que guardaremos para toda la vida”.
Además, Elina y Eduardo dedicaron un agradecimiento especial al sacerdote que ofició la ceremonia, el padre Carlos Checo, quien acompañó a la familia en este paso tan importante. Finalmente, cerraron el mensaje con una frase que sintetiza el valor que Kahlo tiene en sus vidas: “Kahlo Milagro Costantini... Nuestra luz, nuestro destino, nuestra bendición, el resultado del amor de nuestras vidas”. Así, sellaron un bautismo emocionante que marcó un nuevo capítulo en la historia de la familia Costantini.
Embed
¿Qué dijo Eduardo Costantini de la llegada de Kahlo Milagro?
En su cuenta de Instagram, Eduardo Costantini anunció el nacimiento de Kahlo Milagro, fruto de su relación con Elina Fernández.
En la publicación, el empresario compartió algunas imágenes del parto y de la mamá junto a la pequeña.
En las horas previas al nacimiento, Costantini expresó su felicidad por la llegada de la niña: "Dulce espera, con la ilusión más inmensa de nuestras vidas: Kahlo Milagro, todo amor y protección, nos morimos por vos, sos nuestras vidas”.