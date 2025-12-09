La conmovedora ceremonia de bautismo de Kahlo, la hija de Elina Fernández y Eduardo Costantini

Además, Elina y Eduardo dedicaron un agradecimiento especial al sacerdote que ofició la ceremonia, el padre Carlos Checo, quien acompañó a la familia en este paso tan importante. Finalmente, cerraron el mensaje con una frase que sintetiza el valor que Kahlo tiene en sus vidas: “Kahlo Milagro Costantini... Nuestra luz, nuestro destino, nuestra bendición, el resultado del amor de nuestras vidas”. Así, sellaron un bautismo emocionante que marcó un nuevo capítulo en la historia de la familia Costantini.

¿Qué dijo Eduardo Costantini de la llegada de Kahlo Milagro?

En su cuenta de Instagram, Eduardo Costantini anunció el nacimiento de Kahlo Milagro, fruto de su relación con Elina Fernández.

En la publicación, el empresario compartió algunas imágenes del parto y de la mamá junto a la pequeña.

En las horas previas al nacimiento, Costantini expresó su felicidad por la llegada de la niña: "Dulce espera, con la ilusión más inmensa de nuestras vidas: Kahlo Milagro, todo amor y protección, nos morimos por vos, sos nuestras vidas”.