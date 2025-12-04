La Corte Suprema confirmó la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once y rechazó su último recurso.

5U5GAMKYLRHI7JREXXHNUTU4VI Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Por qué fue condenado De Vido por la tragedia de Once

Por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012, en el que murieron 51 personas y centenares resultaron heridas, De Vido fue hallado culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La Justicia determinó que el entonces ministro no controló el destino de los subsidios millonarios que recibía la concesionaria TBA para mantenimiento y mejora del servicio de la línea Sarmiento. Ese desvío de fondos derivó en un deterioro estructural que permitió que el tren no frenara al llegar a la estación Once.

Cómo avanzó el proceso judicial por la tragedia de Once

2015: primeras condenas

El expediente comenzó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal Oral Federal 2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a directivos de TBA y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En esa instancia se ordenó profundizar en la responsabilidad del titular de Planificación.

2018: primera condena para De Vido

En 2018, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado, pero lo absolvió del delito de estrago culposo, que lo vinculaba directamente al accidente.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez resaltaron una “cadena de responsabilidades” y remarcaron la falta de controles pese a múltiples alertas sobre el deterioro del sistema ferroviario.

telam-buenos-aires-22022012una-formacion-de-la-linea-sarmiento-no-logro-frenar-cuando-llegaba-a-la-cabecera-de-once-descarrilo-y-choco-contra-otra-que-estaba-detenida-en-la-estacion-hay-cientos-de-usuarios-her Una formación de la línea Sarmiento no logró frenar cuando llegaba a la cabecera de Once y generó la tragedia.

Casación y la intervención de la Corte Suprema

Más tarde, Casación confirmó la condena, lo que derivó en una apelación ante la Corte. En una primera instancia, el máximo tribunal mantuvo la absolución por estrago. Luego, en agosto de 2024, validó la responsabilidad por defraudación, pero ordenó revisar la pena.

Rosenkrantz, Lorenzetti y el conjuez Mariano Borinsky formaron mayoría, al señalar inconsistencias en la proporcionalidad de la pena frente a la aplicada a otros condenados. Rosatti y la conjueza Marina Cossio votaron en disidencia.

2025: pena definitiva y orden de detención

El caso volvió a Casación, que en abril fijó la pena en cuatro años. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron, pero sin éxito. Finalmente, el 11 de noviembre, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó la detención de De Vido, luego de que la Corte ratificara la condena.