Confirman que el cuerpo hallado es de Josías Galeano: el adolescente desaparecido a fines de abril

Qué encontró la policía

Cuando los efectivos policiales se dirigieron a las coordenadas brindadas por Andrés Rogelio T. se encontraron con un cadáver semisumergido y en un alto grado de descomposición.

Si bien los primeros datos surgidos de la autopsia que se le realizó al cuerpo encontrado no se pudo determinar la identidad, tres tatuajes en las piernas y los brazos coinciden con la descripción aportada por la madre de Galeano.

Según detallaron los informes preliminares el cráneo, la cara y el cuello no tenían partes blandas producto de la acción de la fauna regional. Aunque no se encontraron signos de violencia externa, el cuerpo no poseía prendas de vestir en la parte inferior.

Cómo fue la desaparición de Galeano

Josías Galeano de 15 años era buscado desde hace exactamente un mes por la policía de Misiones tras haber sido denunciado como desaparecido el 03 de mayo por su madre, quien indicó que salió de su domicilio el 30 de abril.

Según un parte policial, una discusión sobre la intención de internarlo en un centro de rehabilitación debido al consumo problemático de sustancias controladas habría desencadenado la huida.