En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Río de La Plata
Búsqueda
DESPEDIDA

La desgarradora despedida de la familia de uno de los pescadores hallado muerto en el Río de la Plata

Carlos Kovach, de 60 años, fue hallado muerto en el Río de la Plata tras dos semanas desaparecido. Siguen buscando a otros tres pescadores.

Banner Seguinos en google DESK
Carlos Kovach

Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que permanecían desaparecidos tras salir a navegar, fue encontrado muerto este domingo en aguas del Río de la Plata. (Foto: archivo)

Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores que permanecían desaparecidos desde el 14 de junio tras salir a navegar desde Hudson, fue encontrado muerto este domingo en aguas del Río de la Plata. Luego de confirmarse la noticia, familiares y amigos comenzaron a despedirlo con emotivos mensajes publicados en redes sociales.

Leé también Hallaron el cuerpo del otro pescador desaparecido en el Río de la Plata: cómo fue el operativo
Encontraron el cuerpo del otro pescador que había desaparecido en el Río de la Plata . (Fotos: Instagram/@gonzalez_alduu_)

María, una de sus primas, compartió un mensaje cargado de afecto para recordar al hombre de 60 años: “Te voy a recordar travieso, juguetón y chistoso. Lleno de vida. Indudablemente hacías falta en otro lugar, tal vez abrazando a la tía y al tío. Mi alma te abraza. Hasta que nos volvamos a encontrar, querido Carlos. Te amamos!”.

La falta de rastros de la embarcación o de señales de emergencia obligó a ampliar progresivamente el operativo de búsqueda. (Foto: archivo)

La falta de rastros de la embarcación o de señales de emergencia obligó a ampliar progresivamente el operativo de búsqueda. (Foto: archivo)

Otra de sus familiares, Marta, publicó una imagen acompañada por una reflexión sobre el duelo y la despedida.

“Buen viaje, Carlos. Se requiere valentía para soltar y dejar ir. Soltar no es indiferencia, ni frialdad, ni darse por vencido. Y no, no significa que no duela. Es dejar de hacer fuerza para retener. Soltar y bendecir la partida es el acto de amor más grande, es honrar el camino".

Además, agregó: “Es entender y respetar el pacto álmico de cada ser. Es imposible saltar la parte difícil, por lenta, triste y dolorsa que sea. Toca aceptarla, atravesarla y trascender con amor”.

Cristina, también familiar de Kovach, aprovechó la despedida para pedir por la aparición de Claudio, hermano de Carlos, quien continúa desaparecido junto a otros dos integrantes del grupo.

“Dios te guarde hasta que nos volvamos a ver. Quedó pendiente ese almuerzo o cena con tus hermosos hijos. Siempre estarás presente en mis oraciones. Que Dios permita que aparezca Claudio”.

La búsqueda sigue abierta

Los cinco pescadores habían partido desde el Camping Hudson a bordo de la embarcación Chamigo-Ho para realizar una jornada de pesca recreativa. Ninguno era pescador profesional. Los hermanos Kovach practicaban la actividad como aficionados, mientras que Sebastián Romegialli se desempeñaba en el ámbito gremial y trabajaba en una empresa de bebidas.

La última vez que fueron vistos fue entre las 6 y las 8.30 de la mañana del 14 de junio.

Al advertir que la embarcación no había regresado, las autoridades del predio dieron aviso a los organismos de emergencia. Según se informó, el grupo contaba con chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF, aunque la lancha no tenía radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico.

La búsqueda continúa para dar con Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, y Damián Giubu, quienes permanecen desaparecidos. (Foto: archivo)

La búsqueda continúa para dar con Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, y Damián Giubu, quienes permanecen desaparecidos. (Foto: archivo)

Condiciones climáticas

Las condiciones climáticas eran favorables al momento de la partida, por lo que las autoridades descartaron desde un primer momento la posibilidad de un temporal.

El jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de Prefectura Naval, Fernando Rodríguez, explicó que “en algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”.

La falta de rastros de la embarcación o de señales de emergencia obligó a ampliar progresivamente el operativo de búsqueda.

Los trabajos son realizados por Prefectura Naval, con guardacostas, aeronaves y patrullajes costeros, junto a bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y guardavidas de distintas localidades ribereñas.

Los pescadores que aún no fueron hallados

Días atrás, la Armada de Uruguay había encontrado el cuerpo de Sebastián Romegialli a unos 45 kilómetros de la costa de Montevideo. Ahora se confirmó el hallazgo de Carlos Kovach, cuyos restos fueron localizados a unos 20 kilómetros de la costa, a la altura de Punta Indio.

La búsqueda continúa para dar con Claudio Kovach, de 50 años, Alejandro Boscardin, de 28, y Damián Giubu, de 42, quienes permanecen desaparecidos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Río de La Plata Búsqueda Despedida pesca
Notas relacionadas
El estremecedor hallazgo que encontraron mientras continúa la búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos
Hallaron un cuerpo en el Río de la Plata en Uruguay y podría ser de uno de los pescadores desaparecidos
Confirman feriado y fin de semana largo de cuatro días: trabajadores tendrán un súper finde

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar