Conmoción: balearon a quemarropa al futbolista Nicolás Cignetti

A pesar de la advertencia, Cignetti intentó resistirse, lo que llevó a un forcejeo que terminó con el futbolista herido de gravedad. El ladrón disparó a quemarropa y se llevó el vehículo de la víctima, quien quedó tendido en el suelo a la espera de ayuda.

El brutal asalto tuvo lugar cerca de las 10 de la noche en la localidad de Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Nicolás Cignetti llegó en su Peugeot 208 junto a su novia y estacionó en la esquina de Honduras al 2400, cerca del club Elevación, ubicado en el barrio conocido como “Villa de los Industriales”.

Cuando descendió del vehículo, fue interceptado por el delincuente, quien exigió que entregara su celular, billetera y las llaves del auto. El atacante no mostró el arma de inmediato, lo que llevó a Cignetti a intentar resistir. El forcejeo culminó cuando el asaltante disparó directamente en el abdomen del futbolista.

Tras el disparo, el delincuente huyó a bordo del vehículo robado, mientras Cignetti quedaba gravemente herido en la vereda. Su novia fue clave para solicitar ayuda de inmediato. La ambulancia llegó rápidamente y trasladó al jugador al hospital Eva Perón de Lanús, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El impacto de bala ingresó por el lado izquierdo del abdomen de Cignetti y salió por el derecho, lo que obligó a los médicos a realizar una cirugía de urgencia. Dada la complejidad de la herida y la delicada condición del futbolista, fue derivado al hospital Finocchietto, donde permanece internado bajo observación intensiva.

El violento ataque generó conmoción en el ámbito del fútbol de ascenso, ya que Cignetti es conocido por su paso por clubes como El Porvenir.

A pesar de que el delincuente logró huir, el Peugeot 208 de Cignetti fue encontrado horas más tarde en el barrio porteño de Pompeya, sobre la calle Alfredo Colmo al 3900, cerca del Puente Alsina. El vehículo apareció abandonado, lo que hace suponer que el atacante intentó borrar rastros rápidamente.

La Comisaría 7° de Villa Industriales, bajo la dirección de la comisaria Silvana Taborda, está a cargo de la investigación. El Grupo Táctico Operativo (GTO) trabaja en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al delincuente.

Hasta el momento, el atacante sigue prófugo y las autoridades intensifican los operativos para dar con su paradero.

Este no es el primer robo que sufre Nicolás Cignetti. En enero de 2021, el jugador relató en sus redes sociales un hecho similar en el que, afortunadamente, salió ileso.

“Gente, anoche me robaron el auto y el celular en la puerta de mi casa. Gracias a dios no me hicieron nada y no entraron en mi casa. Igual eran 6 o 7 todos armados hasta los huev... nada más, nada de que preocuparse”, compartió Cignetti en Facebook en ese entonces.

Sin embargo, esta vez la suerte no estuvo de su lado y el asalto terminó con consecuencias graves para su salud.

El caso de Nicolás Cignetti es un ejemplo más de la creciente inseguridad que afecta a la región del conurbano bonaerense. Los robos violentos, en los que los delincuentes no dudan en utilizar armas de fuego, se han vuelto cada vez más frecuentes y ponen en riesgo la vida de ciudadanos y deportistas.

Las autoridades locales refuerzan los operativos de control, pero la sensación de vulnerabilidad persiste, especialmente en zonas como Valentín Alsina, donde episodios de esta magnitud no son aislados.

El estado de salud de Cignetti sigue siendo crítico, y su entorno se mantiene a la espera de una evolución favorable.