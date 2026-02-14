Quiénes son los detenidos por los incidentes en el Congreso: cómo los identificaron y qué antecedentes tienen
Tras los disturbios frente al Congreso durante el debate de la Ley de Reforma Laboral, la Policía de la Ciudad detuvo a dos de los 17 sospechosos señalados por el Ministerio de Seguridad.
Los dos detenidos por los incidentes frente al Congreso tienen antecedentes penales.
Tras los violentos incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso el pasado miércoles, durante el debate de la Ley de Reforma Laboral, la Policía de la Ciudad detuvo este viernes a dos individuos que forman parte de un grupo de 17 personas identificadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación como participantes de los ataques.
La investigación, apoyada en el análisis de imágenes de los disturbios, permitió identificar a los sospechosos. Uno de ellos es Matías Enzo Roldán, alias “el Tucumano”, interceptado por los efectivos mientras caminaba por la calle Montevideo al 300, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.
Roldán ya era buscado tras ser señalado por el Ministerio de Seguridad como uno de los atacantes que utilizó artefactos incendiarios.
Por otro lado, también se arrestó a un hombre de 31 años, identificado con las siglas N.G.B., a quien la policía localizó mientras dormía dentro de un cajero automático en el barrio de Palermo (Luis María Campos al 1300). Su reconocimiento fue posible gracias a que vestía la misma ropa registrada en videos y fotografías de los incidentes.
Ambos cuentan con antecedentes penales previos: Roldán por delitos contra la propiedad, y N.G.B. por robo, según informaron las autoridades.
Dada la magnitud de los destrozos y la violencia empleada, que incluyó el lanzamiento de bombas Molotov y piedras contra efectivos, el Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo, bajo la calificación de atentado contra el orden constitucional, lesiones graves, daños y resistencia a la autoridad, agravados por el uso de explosivos caseros.
Según las autoridades, estos actos no solo buscaban causar daños físicos, sino también generar un clima de temor en la sociedad y atentar contra la vida democrática.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió la lista de las 17 personas vinculadas a la fabricación y lanzamiento de estos dispositivos. Las imágenes analizadas muestran cómo los manifestantes improvisaban las botellas con combustible para atacar a las fuerzas que custodiaban el Palacio Legislativo.