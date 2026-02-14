Quiénes son los detenidos por los incidentes en el Congreso: cómo los identificaron y qué antecedentes tienen

Ambos cuentan con antecedentes penales previos: Roldán por delitos contra la propiedad, y N.G.B. por robo, según informaron las autoridades.

whatsapp-image-2026-02-13-at-172649

Dada la magnitud de los destrozos y la violencia empleada, que incluyó el lanzamiento de bombas Molotov y piedras contra efectivos, el Gobierno presentó una denuncia penal por terrorismo, bajo la calificación de atentado contra el orden constitucional, lesiones graves, daños y resistencia a la autoridad, agravados por el uso de explosivos caseros.

Según las autoridades, estos actos no solo buscaban causar daños físicos, sino también generar un clima de temor en la sociedad y atentar contra la vida democrática.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió la lista de las 17 personas vinculadas a la fabricación y lanzamiento de estos dispositivos. Las imágenes analizadas muestran cómo los manifestantes improvisaban las botellas con combustible para atacar a las fuerzas que custodiaban el Palacio Legislativo.