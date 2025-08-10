Conmoción: murió un nene de 2 años por un inesperado y fatal episodio doméstico

En los operativos participaron enfermeros, médicos de guardia, un pediatra-neonatólogo y efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué, quienes implementaron un protocolo especial para despejar el tránsito y facilitar el paso de la ambulancia.

A pesar de los esfuerzos y del trabajo coordinado entre tres hospitales, Thiago llegó sin vida al Hospital de Zapala, donde se constató su fallecimiento por asfixia con cuerpo extraño.

Dolor y duelo en la comunidad por la tragedia de Thiago

El intendente Daniel Soto fue una de las primeras autoridades en expresar públicamente sus condolencias: “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de 'Thiaguito' brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”.

El mensaje estuvo dirigido a los padres del menor, Jeremías Jara y Nélida Huentén, así como a sus hermanos y a toda la familia Jara-Huentén.

La tragedia llevó a que distintas instituciones de la localidad suspendieran sus actividades. La Municipalidad de Loncopué decidió suspender la agenda cultural y deportiva del fin de semana, medida confirmada por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Martínez.