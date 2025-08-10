En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
nene
Accidente
TRISTEZA

Conmoción: murió un nene de 2 años por un inesperado y fatal episodio doméstico

La muerte Thiago provocó una profunda conmoción y movilizó a toda la comunidad, que suspendió actividades y expresó su apoyo y acompañamiento a la familia en medio del dolor.

Murió un nene de 2 años por un inesperado y evitable accidente doméstico.

Murió un nene de 2 años por un inesperado y evitable accidente doméstico.

La comunidad neuquina de Loncopué atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Thiago Ismael Jara, un niño de 2 años que falleció el viernes por la noche. El trágico episodio generó una gran conmoción en la localidad y derivó en expresiones de duelo de vecinos, autoridades y referentes religiosos.

Leé también "Fue...": el dramático testimonio del nene que presenció el choque que mató a Mila Yankelevich
El dramático testimonio de un nene que presenció el choque que mató a Mila Yankelevich.

Un accidente doméstico con final fatal

El hecho ocurrió el viernes pasado, antes de las 21 horas. Thiago ingirió un caramelo que quedó atorado en su vía respiratoria, provocando una asfixia que rápidamente se transformó en una emergencia médica.

En un primer momento, el niño fue atendido en el Hospital de Loncopué, donde el personal de guardia aplicó maniobras para intentar liberar la obstrucción. Sin embargo, debido a la gravedad del cuadro, los médicos dispusieron su traslado urgente al Hospital de Zapala para recibir atención más especializada.

Durante el viaje, el estado de salud del pequeño se deterioró aún más, por lo que se decidió un ingreso de emergencia al Hospital de Las Lajas para estabilizarlo. Allí recibió atención crítica, pero ante la persistencia de la obstrucción y el agravamiento de la asfixia, se retomó el traslado hacia Zapala.

En los operativos participaron enfermeros, médicos de guardia, un pediatra-neonatólogo y efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué, quienes implementaron un protocolo especial para despejar el tránsito y facilitar el paso de la ambulancia.

A pesar de los esfuerzos y del trabajo coordinado entre tres hospitales, Thiago llegó sin vida al Hospital de Zapala, donde se constató su fallecimiento por asfixia con cuerpo extraño.

Dolor y duelo en la comunidad por la tragedia de Thiago

El intendente Daniel Soto fue una de las primeras autoridades en expresar públicamente sus condolencias: “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de 'Thiaguito' brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”.

El mensaje estuvo dirigido a los padres del menor, Jeremías Jara y Nélida Huentén, así como a sus hermanos y a toda la familia Jara-Huentén.

La tragedia llevó a que distintas instituciones de la localidad suspendieran sus actividades. La Municipalidad de Loncopué decidió suspender la agenda cultural y deportiva del fin de semana, medida confirmada por la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Martínez.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
nene Accidente
Notas relacionadas
Apareció con vida Marito, el nene perdido en Catamarca: dónde pasó las últimas 48 horas
"No quiero que gasten plata": la conmovedora respuesta de un nene a sus padres tras recibir una PlayStation 5
Denunció a un familiar y terminó asesinada: así fueron las terribles últimas horas de Yuliana

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar