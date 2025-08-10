Denunció a un familiar y terminó asesinada: así fueron las terribles últimas horas de Yuliana

Una denuncia por abuso sexual que encendió las alarmas de la Justicia

Yuliana había sido víctima de abuso sexual por parte de su tío, según denunció su madre en la Justicia dos meses antes del crimen. La acusación fue acompañada de un pedido de medidas de protección que, según los familiares, no fueron implementadas con la rapidez necesaria.

La madre de Yuliana, en declaraciones a medios locales, recordó que había solicitado ayuda para garantizar la seguridad de su hija: “Hace dos meses pedí ayuda y nadie hizo nada. Hoy mi hija está en un cajón”.

policia tucuman.jpg La Policía y la Justicia investiga el femicidio de Yuliana Borges. (Foto: archivo)

Quién es el principal sospechoso del femicidio de Yuliana

Aunque la investigación se mantiene bajo estricta reserva, fuentes policiales confirmaron que un familiar directo se encuentra en la mira como posible autor del femicidio. Si bien no trascendió si se trata del mismo tío denunciado por abuso, el vínculo de parentesco y los antecedentes generan una línea de investigación prioritaria.

Por el momento, no hay detenidos oficiales, pero la causa ya fue caratulada como “homicidio agravado por mediar violencia de género”.

Los dolorosos mensajes de despedida de amigos y familiares de Yuliana

La noticia del asesinato de Yuliana se viralizó rápidamente en redes sociales, donde amigos, vecinos y familiares compartieron mensajes de despedida y exigieron Justicia.

“Descansa en paz, Yuli hermosa. Te recordaré siempre con esa sonrisa luminosa”, escribió una amiga cercana. Otro joven expresó: “Justicia por Yuli. Dios, dale consuelo a su madre y que paguen todas esas personas que hicieron esto”.

Una vida marcada por la violencia

Yuliana había terminado sus estudios secundarios y, según sus allegados, soñaba con estudiar enfermería. Era conocida en el barrio por su simpatía y por estar siempre dispuesta a ayudar. Sin embargo, la denuncia por abuso sexual había cambiado su rutina y la había sumido en un clima de temor.

“Estaba intentando salir adelante, pero tenía miedo”, contó una amiga a . “No podía creer que su propio tío le hubiera hecho algo así. Desde entonces, no volvió a ser la misma”.

Femicidio de Yuliana Borges: el avance de la investigación

El Ministerio Público Fiscal de Tucumán dispuso que la División Homicidios de la Policía lleve adelante la investigación, mientras que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales realizó peritajes en la vivienda. Se secuestraron elementos que podrían ser clave para esclarecer lo ocurrido, entre ellos prendas de vestir y objetos personales de la víctima.

Las autoridades también tomaron declaraciones a vecinos que aseguraron haber visto movimientos extraños en las horas previas al hallazgo. Uno de ellos afirmó haber escuchado una fuerte discusión en la vivienda.

Por otro lado, se analiza el teléfono celular de Yuliana, que podría contener mensajes, llamadas o evidencias que ayuden a identificar al autor del crimen.