La inesperada publicación de L-Gante con Tamara Báez en pleno escándalo por la cuota alimentaria

historia l-gante

Embed

Fallo judicial contra L-Gante por una deuda millonaria: cómo afecta a Tamara Báez

L-Gante enfrentó un nuevo revés judicial en el conflicto que mantiene con la abogada Sabrina Cipolla, quien reclama el pago de 30 millones de pesos en concepto de honorarios por haberlo representado en la causa contra Tamara Báez por la manutención de Jamaica. La Justicia decidió embargarle una limusina y un BMW importado, lo que impactaría directamente en los bienes compartidos con su expareja.

La información fue difundida en el programa DDM (América TV), donde el periodista Martín Candalaft anticipó la resolución. Más tarde, Alejandro Cipolla -hermano y defensor de Sabrina- aportó detalles sobre el fallo, que resultó favorable para ella.

"Hay orden de secuestro, y el auto importado está involucrado porque alguien de la familia del beneficiario trabajó para Elián, y él le debe dinero. Su hermano se queda con la limusina", explicó el periodista, refiriéndose a que el familiar en cuestión es Cipolla.

Respecto al conflicto, el abogado señaló: "Le debe honorarios a mi hermana, y ella me dijo que no quiere la limusina. Le dije que la traiga, es probable que la sortee. Hablé con Nicolás, habíamos llegado a un acuerdo, pero después hablé con Maxi, el 'Brother', que me dijo que no".

"Me llamó el Dr. Sigal y me dijo que le va a iniciar un juicio por ejecución de honorarios que no le pagó", añadió sobre el litigio que se avecina para el músico. También mencionó que esta decisión judicial afecta a Tamara Báez, quien figura como dueña del BMW: "El Mercedes lo tiene Tamara. Ahora se viene la trifulca", concluyó Guido Zaffora.