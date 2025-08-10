A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿RECONCILIADOS?

La inesperada publicación de L-Gante con Tamara Báez en pleno escándalo por la cuota alimentaria

L-Gante sorprendió al mostrarse con Tamara Báez y su hija Jamaica en medio del conflicto por la cuota alimentaria y rumores de ruptura de la influencer.

10 ago 2025, 22:40
tamara baez y l gante
tamara baez y l gante

En las últimas horas, L-Gante volvió a dar que hablar. Apenas un día después de mostrarse junto a Wanda Nara y Jamaica en la obra teatral de su madre, Claudia Valenzuela, el cantante de cumbia 420 compartió un video en el que aparece con Tamara Báez y su hija.

A través de sus historias de Instagram, Elian Valenzuela publicó la frase: "Unas ganas de volver con ella". Aunque muchos pensaron que se refería a la conductora de Bake Off Famosos, lo que vino después fue inesperado: subió un video en el que aparece la mamá de su hija.

Leé también

L-Gante habló del video íntimo de Mauro Icardi y dio su categórico veredicto

L-Gante habló del video íntimo de Mauro Icardi y dio su categórico veredicto

En el clip se lo ve jugando con Jamaica mientras lanza sobre la timidez de su ex: "¿Roberta se llama esta chica?". Tamara, en tanto, evita mirar directamente a la cámara, pero fue Jamaica quien la expuso sin querer al decir: "Mami".

El video no pasó desapercibido, ya que fue publicado en pleno conflicto por la cuota alimentaria de la hija que comparten. A esto se suma que Tamara Báez atraviesa rumores de ruptura con su pareja, Thiago, luego de borrar todas las fotos que tenía junto a él en sus redes sociales.

historia l-gante

Embed

Fallo judicial contra L-Gante por una deuda millonaria: cómo afecta a Tamara Báez

L-Gante enfrentó un nuevo revés judicial en el conflicto que mantiene con la abogada Sabrina Cipolla, quien reclama el pago de 30 millones de pesos en concepto de honorarios por haberlo representado en la causa contra Tamara Báez por la manutención de Jamaica. La Justicia decidió embargarle una limusina y un BMW importado, lo que impactaría directamente en los bienes compartidos con su expareja.

La información fue difundida en el programa DDM (América TV), donde el periodista Martín Candalaft anticipó la resolución. Más tarde, Alejandro Cipolla -hermano y defensor de Sabrina- aportó detalles sobre el fallo, que resultó favorable para ella.

"Hay orden de secuestro, y el auto importado está involucrado porque alguien de la familia del beneficiario trabajó para Elián, y él le debe dinero. Su hermano se queda con la limusina", explicó el periodista, refiriéndose a que el familiar en cuestión es Cipolla.

Respecto al conflicto, el abogado señaló: "Le debe honorarios a mi hermana, y ella me dijo que no quiere la limusina. Le dije que la traiga, es probable que la sortee. Hablé con Nicolás, habíamos llegado a un acuerdo, pero después hablé con Maxi, el 'Brother', que me dijo que no".

"Me llamó el Dr. Sigal y me dijo que le va a iniciar un juicio por ejecución de honorarios que no le pagó", añadió sobre el litigio que se avecina para el músico. También mencionó que esta decisión judicial afecta a Tamara Báez, quien figura como dueña del BMW: "El Mercedes lo tiene Tamara. Ahora se viene la trifulca", concluyó Guido Zaffora.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
L-Gante Tamara Báez

Lo más visto