¿De novios? Las señales que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

nicki nicole 2

nicki nicole, bcn

lamine 1

lamine 2

Afirman que Nicki Nicole fue vista a los besos con una estrella del fútbol mundial

A pocos meses de que se la vinculara sentimentalmente con el hijo mayor de Zulemita Menem, ahora los medios españoles aseguran que Nicki Nicole estaría iniciando una relación -o al menos un acercamiento- con Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona que viene ganando protagonismo en el fútbol europeo.

La información fue difundida por el periodista Javi Hoyos Martínez, quien afirmó haber recibido datos confiables sobre la cercanía entre la cantante rosarina y el delantero español. Según él, ambos habrían compartido momentos muy íntimos durante el festejo de cumpleaños del jugador.

“No se liaron, pero sí hubo mucho tonteo. Pero un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí se liaron (besaron) y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, afirmó el periodista e influencer español. Además, destacó un detalle que no pasó desapercibido: ese mismo día, Lamine publicó una imagen en la que se lo veía con una marca de labios en la mejilla. Aunque él aseguró que era un beso de su madre, coincidió con una foto que Nicki compartió en redes, besando a una amiga y dejando una marca idéntica.

Para reforzar su teoría, Hoyos sumó otro indicio que despertó sospechas entre los fans. “Hay quienes creen que Lamine tiene de fondo una foto de Nicki, porque el muro de ladrillos que aparece coincide con una publicación de ella”, explicó, sugiriendo que podría haber una conexión más allá de lo evidente.

Más adelante, el influencer reveló un gesto que interpretó como una confirmación tácita del romance. “Se acuerdan de que en uno de los videos les dije ‘por favor, Nicky y Lamine, haced un gesto en el próximo video que publiquen si se están liando. Por ejemplo, guiñar un ojo a cámara’”, señaló entonces Hoyos.

“Y lo inesperado ocurrió: Nicki Nicole posteó un video con la canción Boy Is Mine (“El chico es mío”)… y sí, guiñó un ojo", explicó junto al video en cuestión.

Por último, el periodista mencionó la reacción de Malú Trevejo, expareja de Trueno, quien al enterarse del rumor expresó: “Ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada”.

Embed