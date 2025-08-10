A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
JUNTOS

¿De novios? Las señales que confirmarían el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole se mostró cerca de Lamine Yamal y dejó señales que confirmarían un vínculo cada vez más evidente entre ambos.

10 ago 2025, 21:56
nicki nicole, lamine
nicki nicole, lamine

Luego de que comenzaran a circular rumores sobre un posible romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, la cantante alimentó aún más las especulaciones al asistir a un partido del equipo catalán luciendo la camiseta oficial con el nombre y el número del futbolista en la espalda.

Como si fuera una señal más del vínculo que los une, Nicki también compartió en sus redes sociales una imagen junto a Bizarrap, ambos sosteniendo una camiseta del Barcelona. "Bizarrap y Nicki Nicole, invitados de lujo en el Gamper", decía la publicación que la artista replicó en sus historias de Instagram, generando revuelo entre sus seguidores y los fanáticos del club.

Leé también

Nicki Nicole se suma a Envidiosa en Netflix: cómo será la tercera temporada de la serie con Griselda Siciliani

Nicki Nicole se suma a Envidiosa en Netflix: cómo será la tercera temporada de la serie con Griselda Siciliani. (Foto: Gentileza Netflix)

Pero eso no fue todo. En las últimas horas se viralizó una fotografía de Lamine caminando con su teléfono en la mano, y en la pantalla del mismo se podía ver una imagen de Nicki Nicole. El detalle no pasó desapercibido y fue interpretado por muchos como una confirmación tácita del vínculo entre ambos.

La presencia de Nicki en el estadio, sumada a los gestos compartidos en redes y la imagen filtrada del celular de Yamal, encendieron aún más las versiones que apuntan a una relación en ciernes.

nicki nicole 2

nicki nicole, bcn
lamine 1
lamine 2

Afirman que Nicki Nicole fue vista a los besos con una estrella del fútbol mundial

A pocos meses de que se la vinculara sentimentalmente con el hijo mayor de Zulemita Menem, ahora los medios españoles aseguran que Nicki Nicole estaría iniciando una relación -o al menos un acercamiento- con Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona que viene ganando protagonismo en el fútbol europeo.

La información fue difundida por el periodista Javi Hoyos Martínez, quien afirmó haber recibido datos confiables sobre la cercanía entre la cantante rosarina y el delantero español. Según él, ambos habrían compartido momentos muy íntimos durante el festejo de cumpleaños del jugador.

“No se liaron, pero sí hubo mucho tonteo. Pero un par de semanas después, el 24 de julio, fueron a una discoteca en la playa y ahí se liaron (besaron) y se fueron juntos a las cuatro de la madrugada”, afirmó el periodista e influencer español. Además, destacó un detalle que no pasó desapercibido: ese mismo día, Lamine publicó una imagen en la que se lo veía con una marca de labios en la mejilla. Aunque él aseguró que era un beso de su madre, coincidió con una foto que Nicki compartió en redes, besando a una amiga y dejando una marca idéntica.

Para reforzar su teoría, Hoyos sumó otro indicio que despertó sospechas entre los fans. “Hay quienes creen que Lamine tiene de fondo una foto de Nicki, porque el muro de ladrillos que aparece coincide con una publicación de ella”, explicó, sugiriendo que podría haber una conexión más allá de lo evidente.

Más adelante, el influencer reveló un gesto que interpretó como una confirmación tácita del romance. “Se acuerdan de que en uno de los videos les dije ‘por favor, Nicky y Lamine, haced un gesto en el próximo video que publiquen si se están liando. Por ejemplo, guiñar un ojo a cámara’”, señaló entonces Hoyos.

“Y lo inesperado ocurrió: Nicki Nicole posteó un video con la canción Boy Is Mine (“El chico es mío”)… y sí, guiñó un ojo", explicó junto al video en cuestión.

Por último, el periodista mencionó la reacción de Malú Trevejo, expareja de Trueno, quien al enterarse del rumor expresó: “Ahora entiendo por qué me dejó de seguir de la nada”.

Embed
Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicki Nicole Lamine Yamal

Lo más visto