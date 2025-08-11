La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina y la decisión que nadie esperaba

Finalmente, antes de definir quién pasaría a la siguiente etapa, los Knockouts, Soledad anunció: "Hay una regla distinta este año y voy hacer uso de la misma. Me quedo con los dos".

La Voz Argentina: el firme descargo de los participantes que dejó afuera Soledad

Las batallas en La Voz Argentina 2025 (Telefe) se viven con una intensidad que recuerda a una final. En ese marco, Soledad Pastorutti tomó una decisión difícil: dejó fuera de competencia a Segundo Maciel y Máximo Medina, quienes interpretaron “Yo quisiera”, del grupo Reik.

La coach tuvo que elegir entre los dos participantes y fue clara al momento de dar su devolución. “Ustedes tienen la edad para pintarnos la cara a todos nosotros, para olvidarse de las formas. Hoy ustedes tienen que salir a comerse el mundo, de verdad. Tienen que tener ese desparpajo. Se los digo con cariño, como si fueran mis hijos, hace falta una juventud así, atrevida", comenzó diciendo la artista.

"Considero que Segundo estuvo con más intención. Tomenlo con mucho amor a pesar de que parezco hoy la mala de la película porque tiene que ver con ver las cosas desde otro lugar y aprovechar las cosas desde otro lugar. Yo hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", concluyó la cantante de Arequito, justificando su decisión con firmeza.

Tras la emisión, comenzaron a circular comentarios en redes sociales que apuntaban a una supuesta reacción negativa por parte de los familiares de los participantes. “La familia de uno la pudre y empieza a decir de todo. Yo estaba sentada al lado de su familia, eran como diez”, escribió un usuario en Twitter, dando a entender que hubo tensión en el estudio.

Sin embargo, tanto Segundo como Máximo decidieron expresarse desde sus redes sin hacer alusión directa a la polémica. En cambio, agradecieron la oportunidad de haber sido parte del programa y el cariño recibido por parte del público.

"Hoy me tocó despedirme de La Voz y fue un día lleno de emociones. Obvio que duele quedar afuera porque uno sueña con llegar más lejos, pero me voy muy feliz con todo lo que me llevo de esta experiencia. Me tocó compartir esta etapa con Segundo, que fue un compañero increíble y una persona hermosa. Gracias por todo lo que compartimos hermano, fue un lujo coincidir con vos", escribió Máximo.

Y sumó: “Estar en La Voz ya fue el éxito más lindo que pude recibir. Gracias de corazón a mi coach Dorita y a La Sole por haber confiado en mí y darme la oportunidad de formar parte de su equipo. Me quedo con recuerdos y aprendizajes que no se borran nunca. La música sigue y esto es solo el comienzo”.

Por su parte, Segundo optó por publicar en sus historias varios mensajes de apoyo que recibió, sin mencionar directamente el revuelo generado. "No puedo creer la cantidad de mensajes así que me mandan, realmente el amor y apoyo que estuve recibiendo todo este último tiempo y de gente que no conozco es una locura, gracias", expresó el joven cantante.