Conmoción y alarma por la tercera muerte en el Ejército argentino: cuál es la principal hipótesis

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Científica de Mendoza y personal de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que continúan reuniendo elementos para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento.

El Ejército Argentino emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte del soldado y señaló que las autoridades de la unidad donde cumplía funciones permanecen a disposición de la Justicia.

Las otras muertes que impactaron al Ejército en la semana

El fallecimiento de Lima se suma a otros dos episodios ocurridos en los últimos días. Uno de ellos tuvo lugar en la Quinta de Olivos, donde murió Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años oriundo de Misiones. En esa causa, los investigadores hallaron una carta de despedida en la que el joven mencionaba problemas económicos.

El otro caso se registró en la provincia de Corrientes, donde fue encontrado sin vida el suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Monte Caseros. Según informaron las autoridades, el cuerpo fue hallado dentro del cuartel y el hecho también se investiga como un presunto suicidio.