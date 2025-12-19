En vivo Radio La Red
Conmoción y alarma por la tercera muerte en el Ejército argentino: cuál es la principal hipótesis

Un soldado voluntario fue encontrado sin vida en su departamento. Se trata del tercer caso similar registrado en menos de una semana dentro de la fuerza.

Facundo Gabriel Lima

Facundo Gabriel Lima, el nuevo soldado del Ejército que fue encontrado sin vida. 

Un soldado voluntario del Ejército Argentino fue encontrado sin vida en su departamento en la provincia de Mendoza. Según fuentes que investigan la causa, la principal hipótesis apunta a un suicidio, aunque aún resta conocer el resultado de la autopsia y de las pericias. Se trata del tercer caso de estas características registrado en menos de una semana dentro de la fuerza.

Leé también Encontraron de la peor manera a un soldado de 21 años en el tanque de un predio del Ejército
encontraron de la peor manera a un soldado de 21 anos en el tanque de un predio del ejercito

La víctima fue identificada como Facundo Gabriel Lima, quien cumplía funciones en la Guarnición Ejército Mendoza. Su cuerpo fue hallado por familiares durante la tarde del jueves en la vivienda donde residía, en la localidad de Las Heras, y de inmediato se dio aviso a la policía.

La causa quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso distintas medidas para esclarecer lo ocurrido. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que no se detectaron signos de violencia ni indicios de intervención de terceros, aunque aún se aguardan los resultados de la autopsia y de las pericias complementarias.

En la escena se secuestró un arma de fuego que pertenecía al padre del soldado y que habría sido utilizada en el episodio. Según trascendió, Lima atravesaba un difícil momento personal, vinculado a problemas emocionales tras una reciente separación.

En el operativo intervinieron efectivos de la Policía Científica de Mendoza y personal de la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras, que continúan reuniendo elementos para determinar con precisión cómo ocurrió el fallecimiento.

El Ejército Argentino emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la muerte del soldado y señaló que las autoridades de la unidad donde cumplía funciones permanecen a disposición de la Justicia.

Las otras muertes que impactaron al Ejército en la semana

ejercito

El fallecimiento de Lima se suma a otros dos episodios ocurridos en los últimos días. Uno de ellos tuvo lugar en la Quinta de Olivos, donde murió Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años oriundo de Misiones. En esa causa, los investigadores hallaron una carta de despedida en la que el joven mencionaba problemas económicos.

El otro caso se registró en la provincia de Corrientes, donde fue encontrado sin vida el suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición Ejército Monte Caseros. Según informaron las autoridades, el cuerpo fue hallado dentro del cuartel y el hecho también se investiga como un presunto suicidio.

