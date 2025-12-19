Marcelo Polino reveló detalles de la histórica sanción contra Evelyn Von Brocke en APTRA: "El pedido fue..."

En ese sentido, el periodista fue contundente al marcar los límites que, según él, se cruzaron. “Yo fui agredido en un chat institucional. Un chat que es para comunicar lo que pasa en las entregas. No es para discutir ideas... mucho menos hablar lo que se habló”, sostuvo, diferenciando claramente el rol que cumple ese canal dentro de APTRA.

Ante la gravedad del hecho, Polino decidió presentarse ante la comisión directiva para exponer su postura. “Yo me presenté en la comisión directiva. Ellos escucharon mis argumentos. Hicieron una asamblea extraordinaria y sometieron a votación si sancionaban o no a Evelyn. Yo dije: ‘voy a aceptar lo que decida la mayoría’”, relató sobre el procedimiento que se llevó adelante.

Finalmente, el periodista reveló cómo fue el desenlace de la votación que terminó con la expulsión de von Brocke. “La sanción fue general y unánime. El pedido de sanción fue unánime”, concluyó, dejando en claro que la decisión contó con el respaldo total de la comisión y marcó un antes y un después dentro de la interna de APTRA.

¿Por qué echaron a Evelyn Von Brocke de APTRA?

Este jueves, los integrantes de APTRA votaron y resolvieron la expulsión de Evelyn von Brocke, en medio de una fuerte interna que se desató luego de la filtración de un chat interno de WhatsApp de la entidad presidida por Luis Ventura.

Según pudo saber Primicias Ya, dentro de la votación, 19 miembros se inclinaron por la expulsión y 12 por la suspensión. Además, el periodista Damián Rojo fue el único que respaldó a von Brocke y pidió que salga libre de culpa y cargo, en una postura claramente minoritaria dentro de la comisión.

Por su parte, Ángel de Brito destacó en LAM (América TV) la magnitud de la medida: "Es la tercera integrante de APTRA expulsada en la historia", aseguró mientras daba la noticia en vivo. El conductor también reveló que durante la votación hubo gritos y momentos de tensión, lo que reflejó la intensidad de la interna dentro de la entidad.

La polémica se intensificó cuando Marcelo Polino solicitó formalmente ante la comisión directiva que se aparte a la periodista, luego de que circulara una supuesta declaración jurada con información sobre su patrimonio.

Días atrás, Polino había explicado en LAM (América TV): "Lo quería hacer en un marco legal porque todo esto fue a partir del chat de una institución, no de una charla entre amigas, de peluquería. Subió un falso recorte de una Wikipedia falsa que decía que yo tenía 1.5 millones de dólares que había facturado en 2025".

Y había agregado: "Es muy feo hablar de dinero sobre todo. Yo vivo solo, la gente que miente, miente y algo quedará. Si matan a una pobre anciana por una pensión de 300 mil pesos, dice que yo tengo dos palos verdes en mi casa y vivo solo, imaginate cualquiera viene y me da un susto, un empujón y me termina matando”.

De esta manera, Evelyn von Brocke quedó afuera de APTRA en medio de un escándalo que promete seguir generando repercusiones. No obstante, la periodista tiene derecho a apelar la decisión ante la comisión, lo que podría abrir un nuevo capítulo en esta polémica interna.