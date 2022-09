Ya en su departamento, los hombres le insistieron para que tomara una bebida, que rechazó. Luego de un rato, al distraerse, vio que uno de los invitados se había puesto guantes negros y lo comenzó a ahorcar.

"Me tira en la cama y el otro me agarra las piernas. Pensé que me estaban matando", detalló. El joven buscó resistirse a los golpes e intento escapar por la puerta, que se encontraba cerrada con llave. Ante esto los hombres lo atacaron, hasta que finalmente logró zafarse y huir. Ya fuera, fue asistido por una mujer. Mientras, los malhechores descartaban las pruebas dentro del departamento.

Según contó, tras el violento episodio, los dos denunciados fueron detenidos y comenzó a conocer testimonios de otras víctimas que habían pasado por una situación similar con los mismos atacantes.

"En ningún momento me pidieron dinero o preguntaron por mi situación financiera. No los vi mirar con intención de robarme", aseveró Pablo.

"Por eso creo que es importante pensar que puede ser un crimen de odio. Más que nada, hubo hacia mí violencia física", concluyó. Por último, contó que los dos agresores hoy se encuentran en libertad.