Feinmann y Rossi, tras el rechazo de la denuncia de Villarruel: "Burdo ataque a la libertad de prensa"

"Este es otro gran triunfo para la libertad de prensa. Para la libertad de expresión, no un triunfo tuyo y mío. Porque la verdad fue un burdo ataque a la libertad de prensa y expresión en la República Argentina, un burdo ataque a la Constitución Nacional. Pero más grave todavía, viniendo de la segunda autoridad política e institucional que tiene el país: un vicepresidente atacando la libertad de prensa, de expresión, de opinión", evaluó Feinmann.

Embed

A ese comentario, Rossi sumó: "Torpeza política. Alguien que quiere proyectarse políticamente (...), buscar la cárcel para sacarse a dos periodistas por opiniones vertidos, comentarios vertidos...".

Además, agregó que a través de su denuncia Villarruel actuó "entendiendo todo mal, tergiversando la interpretación, nuestra tarea y además lo dicho. Me impactó la metodología, y la iniciativa" y confió que le "generó mucha sorpresa".

Para Feinamnn, Villarruel es "una vicepresidente con claros tintes autoritarios y autocráticos" y la consideró un "verdadero peligro para este país". "Es muy peligroso para la democracia. Yo no pensé que Victoria Villarruel fuera así", señaló.

"Ella se autopercibe la futura presidente de este país. Su jefe de Gabinete a quien tenemos estudiado de punta a punta. En La Libertad Avanza lo conocen como Pato, más que como Pato, Pato criollo. "Se llama Mario 'Pato' Russo", observó sobre el armador político a quien le atribuyó llenarle la "cabeza a la vicepresidente, para hacer lo que hizo".

Sin embargo, Feinmann señaló que su "cariño personal" hacia la titular del Senado no se le "va a ir por más" que lo "haya querido meter preso". "Mi cariño por ella es mucho mayor que lo que hizo. Pero lo que hizo no es grave para conmigo, es grave para la nación", contrastó.

El fallo de Servini

En su fallo, Servini sostuvo que, más allá de que los dichos de los periodistas no configuran delitos penales. “De la sola lectura de los delitos tipificados (…) lo cierto es que de ninguna manera se vislumbra ni siquiera un indicio que nos encontremos ante una agrupación permanente o transitoria que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, manifestó la jueza.

También descartó que se hayan verificado conductas que encuadren en los delitos contra el orden constitucional, por lo que resolvió desestimar la denuncia en ese fuero. En paralelo, le indicó a Villarruel que, si desea continuar con el reclamo por calumnias e injurias, deberá hacerlo en la Justicia civil, ya que se trata de delitos de acción privada.

La vicepresidenta había cuestionado un pase televisivo entre Feinmann y Rossi en el que la calificaron de “golpista” en el marco de la sesión preparatoria de la Asamblea Legislativa realizada el 24 de febrero de 2026. Según planteó, esas expresiones no constituían opinión periodística sino “agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa”, que afectaron su honor y su rol institucional.

En la misma resolución, Servini rechazó además el pedido de unificar esta causa con otra denuncia presentada previamente por Villarruel contra el periodista español Javier Negre de la Derecha Diario. La jueza consideró que no existen puntos de conexión entre ambos expedientes.

La denuncia de Villarruel también alcanzó al actual diputado Luis Petri, a quien acusó por dichos similares en redes sociales.